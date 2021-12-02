Суд визнав ексголову "Правого сектору" Тарасенка винним у співучасті у вбивстві колишнього депутата Держдуми РФ

Про це повідомляє "Ґрати".



Слідство встановило, що у березні 2017 року в центрі Києва депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбив із пістолета доброволець із батальйону "Донбас" Павло Паршов. Охоронець депутата застрелив кілера на місці.



За версією правоохоронців, Тарасенко був водієм у кілера. Колегія також визнала його винним у незаконному зберіганні вогнепального пістолета, знайденого під час обшуку. Суд засудив Тарасенка до 12 років позбавлення волі.



Колегія виправдала другого підсудного - харків'янина Олександра Лося, раніше засудженого за розбій. За версією прокуратури, він стежив за ексдепутатом напередодні вбивства. За рішенням колегії, його провини не доведено.



Як повідомляє видання, справу розглядала колегія із двох суддів та трьох присяжних. Процес тривав понад три роки.

Нагадаємо, 27 жовтня 2021 року у Сумах невідомий застрелив активіста "Правого сектору" Олександра Іваніну.