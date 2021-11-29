Суд залишив незмінним виправдальний вирок догхантеру Святогору
Київський апеляційний суд залишив чинним виправдальний вирок щодо Олексія Святогора, якого підозрювали у жорсткому поводженні з тваринами
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар суду.
"Так, ми підтверджуємо інформацію про те, що Київський апеляційний суд залишив незмінним рішення суду першої інстанції, який виправдав догхантера Олексія Святогора. Це правда. Було вирішено залишити чинним рішення Шевченківського районного суду Києва", - йдеться в заяві.
- Нагадаємо, Святогора звинувачували у виготовленні відеопродукції, що пропагує культ насильства й жорстокості з метою її поширення (ч. 2 і 3 ст. 300 Кримінального кодексу України). Однак у суді вирішили, що самі по собі такі слова на радіоефірах і в студіях телеканалів не містять ні об'єктивної чи суб'єктивної сторони інкримінованих йому злочинів.
- 18 січня Шевченківський районний суд Києва виправдав догхантера Олексія Святогора.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.44Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе