"Судова - матір всіх реформ": тимчасова повірена США Квін назвала зміни, які Україні необхідно здійснити в 2022 році
Тимчасова повірена США Крістіна Квін перерахувала реформи, які Україні потрібно завершити у 2022 році
Про це повідомляє НВ.
"Україна досягла значного прогресу в реформах, але ще багато треба зробити", - заявила Квін.На її думку, найголовніша реформа, яку потрібно завершити - це судова реформа.
"Найважливіші реформи, які повинні бути здійснені у 2022 році, це, по-перше, судова реформа, тому що судова реформа - це база, матір всіх реформ", - заявила тимчасова повірена США в Україні.
Також вона зазначила, що необхідно завершити антикорупційну реформу та реформу корпоративного управління.
"НАБУ, САП та інші антикорупційні органи повинні стати сильнішими, повинні отримати нових керівників у цьому році і переконатися, що корупціонерів притягнуть до відповідальності. І, нарешті, реформа корпоративного управління. Є багато державних підприємств, які намагаються побудувати краще корпоративне управління з незалежними наглядовами радами", — заявила Квін.
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