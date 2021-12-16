"Судова - матір всіх реформ": тимчасова повірена США Квін назвала зміни, які Україні необхідно здійснити в 2022 році

Про це повідомляє НВ.

"Україна досягла значного прогресу в реформах, але ще багато треба зробити", - заявила Квін.

На її думку, найголовніша реформа, яку потрібно завершити - це судова реформа."Найважливіші реформи, які повинні бути здійснені у 2022 році, це, по-перше, судова реформа, тому що судова реформа - це база, матір всіх реформ", - заявила тимчасова повірена США в Україні.

Також вона зазначила, що необхідно завершити антикорупційну реформу та реформу корпоративного управління.

"НАБУ, САП та інші антикорупційні органи повинні стати сильнішими, повинні отримати нових керівників у цьому році і переконатися, що корупціонерів притягнуть до відповідальності. І, нарешті, реформа корпоративного управління. Є багато державних підприємств, які намагаються побудувати краще корпоративне управління з незалежними наглядовами радами", — заявила Квін.

Верховна Рада прийняла законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який перезапускає судову реформу

Рада прийняла закон про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

Міжнародні партнери України подали до Вищої ради правосуддя списки міжнародних експертів для обрання членів комісій при Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Пленум Верховного Суду звернувся до Конституційного Суду щодо перевірки відповідності Основному закону норм закону про порядок обрання і призначення членів Вищої ради правосуддя.

9 листопада стало відомо, що в Україні сформували перший склад Етичної ради, яка буде встановлювати відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності.

1 грудня Етична рада офіційно розпочала роботу.