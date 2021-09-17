Судова реформа: Держдеп США закликав Раду суддів виконати закон про Вищу раду правосуддя
Державний департамент США закликав Україну прискорити формування Вищої ради правосуддя
Про це йдеться в офіційній заяві, поширеній речником Держдепу, повідомляє Укрінформ.
"Сполучені Штати разом з урядом України, громадянським суспільством та міжнародними партнерами визнають, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права та залучення інвестицій в Україну", - зазначають у Держдепі.
У липні Україна прийняла закон, який дає можливість для справжньої реформи судової влади. Зі свого боку міжнародні партнери, відповідно до цього закону, номінували експертів для оновлення Вищої ради правосуддя.
Однак 13 вересня Рада суддів України відмовилася від висунення своїх представників для участі в процесі.
"Ця відмова загрожує зірвати обіцянки про справжню судову реформу в Україні", - застерігає Держдепартамент
Там додали, що Рада суддів може виконати свій обов’язок щодо імплементації закону та висунути кандидатури.
Держдеп підкреслив, що й надалі сприятиме реформі, для того, щоб народ України "міг довіряти своїм судам та суддям, а також щоб Україна могла продовжувати свій шлях до євроатлантичної інтеграції!".
У США додали, що судова реформа створить робочі місця та економічні можливості, а також забезпечить справедливість.
- Верховна Рада прийняла законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який перезапускає судову реформу
- Рада прийняла закон про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.
- Президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.
- Рада адвокатів України закликала членів Вищої ради правосуддя, обраних на своєму з'їзді, подати у відставку.
- Міжнародні партнери України подали до Вищої ради правосуддя списки міжнародних експертів для обрання членів комісій при Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.
- Рада суддів України не змогла обрати кандидатів до Етичної комісії, яка мала зайнятися перевіркою складу Вищої ради правосуддя.
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