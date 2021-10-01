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Судова реформа: голова РСУ заявив, що орган виконуватиме закон про Вищу раду правосуддя, посол Британії виступила за прискорення змін, - ОПУ

1 жовтня, 2021 п'ятниця
08:30

В Офісі президента відбулася зустріч за участю послів країн "Великої сімки" щодо судової реформи

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Керівник Офісу Андрій Єрмак наголосив, що проведення судової реформи є пріоритетом президента Володимира Зеленського та його команди.

Єрмак вважає, що такі зустрічі мають стати регулярними.

Він подякував міжнародним партнерам і Раді суддів за номінування кандидатів до конкурсної комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Очільник Комісії з питань правової реформи при президентові Сергій Іонушас зазначив, що до списку кандидатів до Етичної ради при Вищій Раді правосуддя були включені відомі іноземні судді у відставці й прокурори, які мають бездоганну репутацію та професійний досвід. Але темпи відбору не відповідають очікуванням суспільства.

Іонушас поінформував учасників засідання про звернення голови Венеціанської комісії із закликом прискорити відбір кандидатів і можуть завдати шкоди створенню незалежної судової системи України.

Народний депутат констатував, що Рада суддів досі не визначила трьох кандидатів до Етичної ради. За словами Сергія Іонушаса, якщо суддівське самоврядування тривалий час не зможе обрати своїх кандидатів, Верховна Рада буде змушена дати відповідь на цей виклик.

Голова комітету ВР з питань правової політики Андрій Костін закликав не поширювати міфи щодо судової реформи.

"Верховна Рада оголосила конкурс на дві вакантні посади у Вищій раді правосуддя (ВРП), подані документи від 25 кандидатів, серед яких майже половина – чинні судді та судді у відставці, які не бояться перевірки Етичною радою", – зазначив депутат.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що процес проведення судової реформи має прискоритися.

"Закон, про який ми сьогодні говоримо, готувався тривалий час, тому ми зараз упевнені, що він має бути виконаний, а не змінюватися. Він є важливим, зокрема, для євроатлантичних амбіцій України, євроінтеграції, хорошої співпраці зі Світовим банком і Міжнародним валютним фондом", – зауважила вона.

Голова Ради суддів України Богдан Моніч запевнив, що орган продовжує рухатися в напрямку виконання вимог законодавства.

"Ми будемо виконувати закон, незалежно від того, чи будуть вноситися в нього якісь зміни. Ми сподіваємося, що до кінця жовтня зможемо обрати своїх кандидатів до Етичної ради", – зазначив Богдан Моніч.

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судова реформа
Вища рада правосуддя
ВРП
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