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Судові повістки та виклики в Україні почали надсилати через Viber

15 лютого, 2023 середа
18:25
Суспільство Судовий вирок

З метою економії державних фінансів із 15 лютого судові повістки та виклики в Україні почали надсилати через месенджер "Viber"

Про це поінформувала пресслужба Державної судової адміністрації України.

Від 15 лютого судові повістки та виклики надсилатимуть у вигляді електронних повідомлень  у Viber: за замовченням, система документообігу відправлятиме повістку через месенджер, в разі неможливості -  повістка прийде як SMS.

"З 00:01 до 12:00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток – з тих, які за згодою учасників судового процесу направляються у вигляді електронних повідомлень. Завдяки цьому, за перші пів дня роботи нового сервісу економія для судів (а значить, і для держбюджету) понад 5 тис. грн, або 42%", - ствердив виконувач обов'язків генерального директора Микола Козлов.

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації України не планує запроваджувати нові сервіси у Дії, щоб відправляти повістки
Україна
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