Судові повістки та виклики в Україні почали надсилати через Viber

Про це поінформувала пресслужба Державної судової адміністрації України.

Від 15 лютого судові повістки та виклики надсилатимуть у вигляді електронних повідомлень у Viber: за замовченням, система документообігу відправлятиме повістку через месенджер, в разі неможливості - повістка прийде як SMS.

"З 00:01 до 12:00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток – з тих, які за згодою учасників судового процесу направляються у вигляді електронних повідомлень. Завдяки цьому, за перші пів дня роботи нового сервісу економія для судів (а значить, і для держбюджету) понад 5 тис. грн, або 42%", - ствердив виконувач обов'язків генерального директора Микола Козлов.