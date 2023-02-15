Судові повістки та виклики в Україні почали надсилати через Viber
З метою економії державних фінансів із 15 лютого судові повістки та виклики в Україні почали надсилати через месенджер "Viber"
Про це поінформувала пресслужба Державної судової адміністрації України.
Від 15 лютого судові повістки та виклики надсилатимуть у вигляді електронних повідомлень у Viber: за замовченням, система документообігу відправлятиме повістку через месенджер, в разі неможливості - повістка прийде як SMS.
"З 00:01 до 12:00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток – з тих, які за згодою учасників судового процесу направляються у вигляді електронних повідомлень. Завдяки цьому, за перші пів дня роботи нового сервісу економія для судів (а значить, і для держбюджету) понад 5 тис. грн, або 42%", - ствердив виконувач обов'язків генерального директора Микола Козлов.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації України не планує запроваджувати нові сервіси у Дії, щоб відправляти повістки
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