Сухопутні війська презентували фільм до 25-річчя артилерії та ракетних військ
До 25-річчя створення ракетних військ та артилерії Сухопутні війська ЗСУ презентували фільм, присвячений їхній роботі
Відео вони публікують на своїй сторінці у Facebook.
"За ці 25 років ракетні війська та артилерія Збройних Сил України пройшли колосальний шлях.Проте найінтенсивніша його частина розпочалась о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. За ці 8 місяців наша країна продемонструвала всьому світові на що здатні українці, якщо в їх хтось зазіхає на те що належить нам по праву. Ми переможемо. Це безсумнівно! Адже з такими людьми неможливо програти", – додають у Сухопутних військах.
- ЗСУ за добу знищили 4 ворожі ППО та 2 склади боєприпасів окупантів.
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