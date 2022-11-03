Сухопутні війська презентували фільм до 25-річчя артилерії та ракетних військ

Відео вони публікують на своїй сторінці у Facebook.

"За ці 25 років ракетні війська та артилерія Збройних Сил України пройшли колосальний шлях.Проте найінтенсивніша його частина розпочалась о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. За ці 8 місяців наша країна продемонструвала всьому світові на що здатні українці, якщо в їх хтось зазіхає на те що належить нам по праву. Ми переможемо. Це безсумнівно! Адже з такими людьми неможливо програти", – додають у Сухопутних військах.

ЗСУ за добу знищили 4 ворожі ППО та 2 склади боєприпасів окупантів.