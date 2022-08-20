"Супутник орендований", а "ЗСУ отримували фото від партнерів": Центр при РНБО спростував фейки про проєкт "Народний байрактар"
Центр протидії дезінформації спростував фейки про проєкт "Народний байрактар" і купівлю супутника для ЗСУ Фондом Сергія Притули
Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.
Першим фейком є те, що люди жертвували кошти на "байрактари", а на них купили " якийсь незрозумілий супутник". Насправді компанія Baykar Makina надасть Україні три безпілотники безкоштовно, а рішення про придбання супутника ухвалював не лише Фонд Сергія Притули, а й фахівці Міноборони, зокрема його голова Олексій Резніков, СБУ, розвідка - у декілька кроків.
Також неправдою є те, що супутник "орендований", а не придбаний. Українці купили його та зможуть використовувати до кінця "життя" супутника. Крім того, компанія ICEYE дозволила протягом року користуватися "сузір’ям" із понад 30 своїх супутників.
Дезінформаційним є меседж, що ЗСУ й раніше отримували фото від партнерів України, а придбання супутника - нібито "привід для списання коштів".
"Так, інформацію з супутників партнерів ЗСУ отримували, але менш оперативно та лише ту, що нам надавали. Поставало питання актуальності та швидкості даних. Про цільове використання коштів дізнавайтеся на сторінці Фонду", - наголосили в Центрі при РНБО.
- 23 червня Фонд Сергія Притули та український блогер Лачен взялися зібрати 500 млн грн на три "байрактари" за тиждень. Українці за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари".
- 27 червня виробник безпілотників заявив, що віддасть безплатно "байрактари", на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти.
- 18 серпня Сергій Притула повідомив, що за 600 млн грн, зібраних на "байрактари", купив "народний супутник".
- 19 серпня Сергія Притула детально пояснив, навіщо Україні власний супутник, доступ до якого придбали за кошти, зібрані на "байрактари".
- 19 серпня очільник Міноборони України Олексій Резніков сказав, що використання даних "народного супутника" підсилить роботу HIMARS.
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