Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

Першим фейком є те, що люди жертвували кошти на "байрактари", а на них купили " якийсь незрозумілий супутник". Насправді компанія Baykar Makina надасть Україні три безпілотники безкоштовно, а рішення про придбання супутника ухвалював не лише Фонд Сергія Притули, а й фахівці Міноборони, зокрема його голова Олексій Резніков, СБУ, розвідка - у декілька кроків.

Також неправдою є те, що супутник "орендований", а не придбаний. Українці купили його та зможуть використовувати до кінця "життя" супутника. Крім того, компанія ICEYE дозволила протягом року користуватися "сузір’ям" із понад 30 своїх супутників.

Дезінформаційним є меседж, що ЗСУ й раніше отримували фото від партнерів України, а придбання супутника - нібито "привід для списання коштів".

"Так, інформацію з супутників партнерів ЗСУ отримували, але менш оперативно та лише ту, що нам надавали. Поставало питання актуальності та швидкості даних. Про цільове використання коштів дізнавайтеся на сторінці Фонду", - наголосили в Центрі при РНБО.

23 червня Фонд Сергія Притули та український блогер Лачен взялися зібрати 500 млн грн на три "байрактари" за тиждень. Українці за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари".

27 червня виробник безпілотників заявив, що віддасть безплатно "байрактари", на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти.

18 серпня Сергій Притула повідомив, що за 600 млн грн, зібраних на "байрактари", купив "народний супутник".

19 серпня Сергія Притула детально пояснив, навіщо Україні власний супутник, доступ до якого придбали за кошти, зібрані на "байрактари".

19 серпня очільник Міноборони України Олексій Резніков сказав, що використання даних "народного супутника" підсилить роботу HIMARS.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb