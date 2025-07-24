Atlas Festival запалив Київ: WOW-простір від "Аврори", благодійність і музика, що надихає

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

"Основна мета створення цієї зони — дати людям щастя, атмосферу фану і натхнення. Щоб усе було в одному місці й кожен зміг провести час із задоволенням", — зазначила бренд-директорка мережі "Аврора" Поліна Лендєл.

У просторі "Аврори" на відвідувачів чекали численні активності: інтерактивний квест із WOW-артефактами та подарунками, зона швидкого перекусу, зарядні станції для гаджетів, а також зона краси — тут гості могли зробити яскравий фестивальний образ просто на місці.

"Ми з подругою побачили зачіски — і вирішили спробувати. В будні такого не зробиш, а тут — саме те!" — поділилася враженнями відвідувачка Вікторія.

Окрім розваг, "Аврора" активно долучилася до благодійного збору на проєкт "Дронопад". Упродовж липня 1 гривня з кожного придбаного товару в мережі йде на закупівлю засобів протиповітряної оборони. Мета — зібрати 100 млн грн для підтримки понад 75 підрозділів, які щодня боронять українське небо від ворожих безпілотників.

"Іноді по кількасот дронів летять на країну щодня. Завдяки таким проєктам ми можемо зменшити кількість повітряних тривог і ворожих атак", — наголосив CEO Atlas Festival Павло Немерюк.

Музична програма фестивалю вразила масштабом. На заході виступили Курган і Agregat, МУР, Структура Щастя, ДРЕВО, Яктак, Хейтспіч, Монокейт, Майорова та інші.

Цьогорічний Atlas Festival повністю втілює своє гасло: "Надихає. Обʼєднує. Допомагає". І кожен, хто взяв у ньому участь, став частиною великої хвилі добра.