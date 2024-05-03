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Був "учбовий", стане "навчальний": в Україні змінюють маркування транспортних засобів для автошкіл

3 травня, 2024 п'ятниця
15:51
Суспільство на фото нове маркування для автівок
Зміст

З 4 травня в Україні буде змінено маркування автомобілів, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити

Про це поінформував Головний сервісний центр МВС.

Термін "Учбовий транспортний засіб" змінюється на "Навчальний транспортний засіб".

Маркування "Н" повинні мати транспортні засоби автошкіл, призначені для практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання іспитів.

Також знак "Н" з'явиться на автомобілях сервісних центрів МВС, де кандидати у водії перевіряють практичні навички водіння.

Відповідні зміни було внесено до Правил дорожнього руху та закріплено постановою Кабміну від 27 жовтня 2023 року, яка набуде чинності завтра, 4 травня.

  • 23 травня 2023 року послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України
  • 13 липня 2024 року українцям дозволили самостійно вивчати теорію для іспиту на водійські права. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. 
  • Міністерство внутрішніх справ з 1 серпня змінило порядок складання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та посвідчень водія.
Теги:
Новини
Україна
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