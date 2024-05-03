Був "учбовий", стане "навчальний": в Україні змінюють маркування транспортних засобів для автошкіл
З 4 травня в Україні буде змінено маркування автомобілів, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити
Про це поінформував Головний сервісний центр МВС.
Термін "Учбовий транспортний засіб" змінюється на "Навчальний транспортний засіб".
Маркування "Н" повинні мати транспортні засоби автошкіл, призначені для практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання іспитів.
Також знак "Н" з'явиться на автомобілях сервісних центрів МВС, де кандидати у водії перевіряють практичні навички водіння.
Відповідні зміни було внесено до Правил дорожнього руху та закріплено постановою Кабміну від 27 жовтня 2023 року, яка набуде чинності завтра, 4 травня.
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