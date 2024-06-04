Дитинство під час війни: як бізнес піклується про здоров'я дітей

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Одним із титульних партнерів зльоту стала мережа "Аптека Доброго Дня". Як розповідають у компанії, для них важливо під час війни створювати дітям щасливі спогади, тож на фестивалі вони організували атракціони та смачні кисневі коктейлі для малечі. За словами відвідувачів заходу, вони раді, що у дітей є можливість веселитися й розвиватися.

Компанія підтримує родини на постійній основі. Весною аптечна мережа запустила благодійну акцію "Сильні серця", і перераховує 2 грн з продажу низки косметичних брендів Міжнародному благодійному фонду "Дитяче серце", аби закупити для пацієнтів Центру дитячої кардіології та кардіохірургії спеціальні імпланти – оклюдери.

“Це діти, у яких вади серця, і ми будемо закуповувати імпланти, які допоможуть їм жити щасливе та здорове життя. Ми консультуємо всіх наших клієнтів, аби вони були залучені до цього проєкту”, – розповів журналістам маркетинг-директор “Аптеки Доброго дня” Ігор Алгінін.

У компанії вважають, що для здоров’я нації важливі превентивні заходи, тому відкрили проєкт "Академія сталого здоров’я". Кожні 4 тижні на YouTube-каналі аптеки виходять випуски, в яких лікарі та фахівці різних профілів розповідають про те, як піклуватися про своє фізичне та ментальне здоров’я.

"У нашій країні дуже розвинене самолікування, а ми хочемо, щоб українці могли отримати правильну консультацію спеціаліста та заздалегідь піклувались про свій моральний та фізичний стан", - пояснив Ігор Алгінін.

"Минулого тижня в одній із наших аптек був педіатр. Ми змогли безкоштовно проконсультувати 12 дітей. Поки що це пілотний проєкт, але ми його розвиватимемо", – додав він.

У мережі "Аптека Доброго дня" наголошують, що діти - це майбутнє України. Тож компанія докладає всіх зусиль, аби це майбутнє було щасливе та здорове. Благодійна акція “Сильні серця” триватиме до 31 серпня 2024 року.