"Для мене вигадали цілий букет покарань рівня батальйону, бригади, а тепер і вище": військовослужбовиця Тетяна Чорновол після відмови від депутатства

Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2025 п'ятниця
19:17
Суспільство Тетяна Чорновол

Військовослужбовиця й офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол заявила, що для неї "вигадали букет покарань" після того, як вона відмовилася йти в депутати й залишилася на фронті

Зміст

Про це вона написала в facebook.

"Після того, як я відмовилася йти в депутати, і залишилася на фронті мій маленький взвод 11 осіб продовжили сумлінно працювати. Жодна цивільна чи військова влада не відзначила подякою мій особистий правильний приклад, який я подала своїм вибором суспільству. Я не здивована, що жінці-командиру, вдові загиблого на фронті, яка відмовилася від містечка у владі, щоб своїми руками нищити загарбника не "прилетіло"  жодної подяки. Проте, я ніяк не чекала на покарання за це!" – стверджує Чорновол.

Військова наголосила, що її чоловік загинув на війні, вона має неповнолітню дитину й "може легко демобілізуватися",

"За ті пару тижнів, що минули як я подала приклад для суспільства, для мене вигадали цілий букет покарань рівня батальйону, бригади, а тепер і вище.... Мене що видавлюють в "депутатство"? Я ж легко демобілізуюся. У мене чоловік загиблий і неповнолітня дитина. Що, немає адекватного розуміння, що зараз я хороша бойова одиниця і живу виключно своєю бойовою роботою?" – додала вона.

  • 18 вересня ЦВК отримала від апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія. Наступною за черговістю кандидаткою є Тетяна Чорновол.
  • 10 жовтня Тетяна Чорновол заявила, що відмовляється від негайного повернення до Верховної Ради та ще рік продовжуватиме військову службу.

Що відомо про Тетяну Чорновол

Тетяна Чорновол - журналістка-розслідувачка, громадська активістка і учасниця Революції Гідності, народна депутатка Верховної Ради VIII скликання. Наразі вона є військовослужбовицею, з 2022 року боронить Україну на фронті.

У ВР минулого скликання Чорновол входила до депутатської фракції політичної партії "Народний фронт", а також комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Перед депутатською каденцією вона також була урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.

У звʼязку з вбивством члена фракції "Європейська солідарність" Андрія Парубія Чорновол отримала можливість стати народною депутаткою. 

Новини
Україна
Верховна Рада
військові
ЗСУ
Війна з Росією
