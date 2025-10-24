"Для мене вигадали цілий букет покарань рівня батальйону, бригади, а тепер і вище": військовослужбовиця Тетяна Чорновол після відмови від депутатства

Про це вона написала в facebook.

"Після того, як я відмовилася йти в депутати, і залишилася на фронті мій маленький взвод 11 осіб продовжили сумлінно працювати. Жодна цивільна чи військова влада не відзначила подякою мій особистий правильний приклад, який я подала своїм вибором суспільству. Я не здивована, що жінці-командиру, вдові загиблого на фронті, яка відмовилася від містечка у владі, щоб своїми руками нищити загарбника не "прилетіло" жодної подяки. Проте, я ніяк не чекала на покарання за це!" – стверджує Чорновол.

Військова наголосила, що її чоловік загинув на війні, вона має неповнолітню дитину й "може легко демобілізуватися",

"За ті пару тижнів, що минули як я подала приклад для суспільства, для мене вигадали цілий букет покарань рівня батальйону, бригади, а тепер і вище.... Мене що видавлюють в "депутатство"? Я ж легко демобілізуюся. У мене чоловік загиблий і неповнолітня дитина. Що, немає адекватного розуміння, що зараз я хороша бойова одиниця і живу виключно своєю бойовою роботою?" – додала вона.

18 вересня ЦВК отримала від апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія. Наступною за черговістю кандидаткою є Тетяна Чорновол.

1 0 жовтня Тетяна Чорновол заявила, що відмовляється від негайного повернення до Верховної Ради та ще рік продовжуватиме військову службу.

Що відомо про Тетяну Чорновол

Тетяна Чорновол - журналістка-розслідувачка, громадська активістка і учасниця Революції Гідності, народна депутатка Верховної Ради VIII скликання. Наразі вона є військовослужбовицею, з 2022 року боронить Україну на фронті.

У ВР минулого скликання Чорновол входила до депутатської фракції політичної партії "Народний фронт", а також комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Перед депутатською каденцією вона також була урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.

У звʼязку з вбивством члена фракції "Європейська солідарність" Андрія Парубія Чорновол отримала можливість стати народною депутаткою.