Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель: чим краще Україна боретиметься з корупцією, тим швидше вступить до ЄС

Про це політикиня пояснила в ексклюзивному інтерв'ю Еспресо.

"Політики (на Заході, - ред.) мають розуміти: якщо є корупційні схеми, нам важче переконувати громадян тут підтримувати Україну фінансово. Якщо люди не будуть впевнені, що гроші, які ми відправляємо в Україну, витрачаються за призначенням, це може стати великим скандалом. І підтримка України одразу ж зменшиться. Тому в інтересах ваших політиків, великих компаній, громадських організацій переконатися, що у вас є система стримувань і противаг. Що є дієва судова система, антикорупційні установи, співпраця між прокуратурою та слідчими органами. Що журналісти можуть працювати вільно. Ніяких табу, ніяких червоних ліній",- зазначила Фон Крамон-Таубадель.

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Визначальною у формуванні відповідного розуміння буде роль українських журналістів, наголосила політикиня.

"Ви можете це зробити, і це найкращий поштовх вашої інтеграції. Ви маєте довести своїм політикам, що чим краще ви боретеся з корупцією, тим швидше ви зможете вступити до Європейського Союзу, і це має стати наративом", - наголосила євродепутатка.