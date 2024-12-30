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Головна Суспільство Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель: чим краще Україна боретиметься з корупцією, тим швидше вступить до ЄС
Ексклюзив

Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель: чим краще Україна боретиметься з корупцією, тим швидше вступить до ЄС

Анатолій Буряк
30 грудня, 2024 понедiлок
14:10
Суспільство Виола фон Крамон-Таубадель

Депутатка Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель розповіла про те, в який спосіб українські суспільні інститути можуть допомогти владі у питанні євроінтеграції

Зміст

Про це політикиня пояснила в ексклюзивному інтерв'ю Еспресо.

"Політики (на Заході, - ред.) мають розуміти: якщо є корупційні схеми, нам важче переконувати громадян тут підтримувати Україну фінансово. Якщо люди не будуть впевнені, що гроші, які ми відправляємо в Україну, витрачаються за призначенням, це може стати великим скандалом. І підтримка України одразу ж зменшиться. Тому в інтересах ваших політиків, великих компаній, громадських організацій переконатися, що у вас є система стримувань і противаг. Що є дієва судова система, антикорупційні установи, співпраця між прокуратурою та слідчими органами. Що журналісти можуть працювати вільно. Ніяких табу, ніяких червоних ліній",- зазначила Фон Крамон-Таубадель.

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Визначальною у формуванні відповідного розуміння буде роль українських журналістів, наголосила політикиня.

"Ви можете це зробити, і це найкращий поштовх вашої інтеграції. Ви маєте довести своїм політикам, що чим краще ви боретеся з корупцією, тим швидше ви зможете вступити до Європейського Союзу, і це має стати наративом", - наголосила євродепутатка.

Теги:
Новини
ЄС
журналісти
корупція в Україні
євроінтеграція
Вступ в ЄС
членство в ЄС
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