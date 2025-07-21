Грузія запропонувала Києву механізми безпечного повернення українців, які застрягли на кордоні після депортації з РФ

Про це повідомило "Ехо Кавказу".

Зазначено, що серед запропонованих механізмів є повернення людей морським та повітряним шляхами.

"Українська сторона все ще не готова до повернення (громадян) морем і поки не прийняла конкретного рішення про їх вивезення. Тим не менш, проводяться активні спільні консультації щодо узгодження механізму безпечного повернення зазначених осіб на батьківщину, включаючи їх авіаперевезення. Ми сподіваємося на своєчасне прийняття українською стороною рішення про повернення своїх громадян на батьківщину", – кажуть у грузинському МВС.

У повідомленні також додають, що більшість громадян мають кримінальне минуле та судимості за тяжкі й особливо тяжкі злочини.

"Найважливішим завданням МВС є забезпечення безпеки та громадського порядку, недопущення в'їзду в країну осіб, які можуть становити загрозу безпеці та спокою населення", – пише міністерство.

Водночас у Тбілісі наголосили, що особи, які прибувають з РФ і клопотають про перетин державного кордону Грузії за недійсними документами і видають себе за громадян України, не відповідають критеріям переходу через державний кордон Грузії.