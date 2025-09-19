Картки Visa від ПриватБанку — швидко, зручно та з безоплатною доставкою Україною та ще у понад 60 країн
Українці можуть оформити картку ПриватБанку за кілька кліків у застосунку "Приват24" та отримати її абсолютно безоплатно завдяки доставці від Нової пошти або Укрпошти
Це зручно для онлайн-шопінгу, щоденних витрат чи бізнес-потреб.
Безоплатна доставка за кордон — протягом усього 2025 року!
ПриватБанк продовжує підтримувати клієнтів, надаючи можливість безоплатного перевипуску та доставки карток Visa у десятки країн. Послуга доступна для всіх клієнтів, які оформлюють або перевипускають картку через мобільний застосунок "Приват24". Кур’єрська адресна доставка за кордон, а також доставка на відділення міжнародних поштових операторів у понад 60 країнах здійснюється протягом 7-30 днів.
Країни, де доступна доставка
Нова пошта доставляє картки ПриватБанку до Польщі, Німеччини, Великої Британії, США та ще до більш ніж 10 країн.
Укрпошта — до понад 40 країн, зокрема Австрії, Бельгії, Швеції, Канади, Австралії, ОАЕ, Туреччини, Ізраїлю, Індії та інших. Актуальний та повний перелік доступний під час оформлення картки у застосунку "Приват24".
Популярні напрямки доставки
З моменту запуску послуги доставки карток за кордон найпопулярнішими напрямками є Польща, Німеччина та Чехія. Замовлення найактивніше оформлюють жінки, особливо віком 18-35 років. Однак значну частку становлять і клієнти старшого віку.
Як замовити картку
- Зайдіть у "Приват24".
- Оберіть картку, яку бажаєте перевипустити.
- У налаштуваннях оберіть "Замовити картку" → "Міжнародна".
- Введіть адресу, номер телефону та email.
- Перевірте інформацію та підтвердьте замовлення.
Доступні типи карток:
- кредитна "Універсальна";
- картка для виплат (зокрема пенсій та соцдопомоги);
- цифрова картка для онлайн-шопінгу її можна оформити миттєво, а фізичну картку – отримати з доставкою.
Оформити або перевипустити картку Visa безкоштовно до кінця року можна не лише за кордоном, а й в Україні. ПриватБанк надсилає картки через Нову пошту протягом 1-5 днів. Замовлення також оформлюється лише за кілька кліків у застосунку "Приват24".
Продовження строку дії карток
Усі картки, термін дії яких спливає, автоматично продовжено. Ви можете продовжувати користуватись ними без перерв у сервісі, а для зручності — замовити нову фізичну або цифрову картку.
Де дізнатися більше
Уся інформація про доставку та оформлення доступна у застосунку "Приват24" та на офіційному сайті ПриватБанку.
