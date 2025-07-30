Контроль, економія, скандали: Громадська антикорупційна рада при Міноборони підбила підсумки роботи за пів року та окреслила плани на майбутнє

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Медіація та вирішення конфліктів

Зокрема, ГАР МОУ брала участь у врегулюванні конфлікту під час зміни керівництва Агенції оборонних закупівель – з Марини Безрукової на Арсена Жумаділова.

Також проводилась медіація між виробниками та Дорадчою радою щодо формування орієнтовної вартості оборонних товарів.

Окрім цього, ГАР МОУ долучилася до обговорення законопроєктів у межах ініціативи Defense City, що викликало реакцію з боку парламентської більшості.

Контроль якості озброєння та боєприпасів

Громадська антикорупційна рада активно долучилася до випадку з бракованими 120 мм мінами, виробленими Павлоградським хімічним заводом. Ситуація лишається під її контролем.

Завдяки втручанню ГАР МОУ та публічності справи було створено міжвідомчу комісію, яка виявила проблеми з мінами та ухвалила рішення змінити пакування і вдосконалити технічні параметри.

"Було два кейси. В двох кейсах були абсолютно різні заводи-виробники. Їх поєднувало переважно те, що вони державні. В обох випадках був скандал. Якщо по першому випадку вже в СІЗО перебуває, в тому числі по наших заявах, які долучені до справи, гендиректор цього заводу, його заступник і двоє працівників Міноборони, то по другому кейсу, відповідальність не настала через те, що встигли вчасно дуже виправити ситуацію. І знову ж таки, після нашого втручання була створена комісія з Міноборони, Мінстратегпрому, СБУ і були виправлені ті недоліки в мінах, які були. Тобто, з одного боку, у нас є кейс з тими ж самими сто двадцятими, коли був величезний скандал, який в результаті привів до того, що люди в СІЗО, але не всі...А по другому ми вчасно спіймали цю історію, відпрацювали її і є позитивні зміни", - зауважив голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони України Юрій Гудименко.

Публічне втручання у важливі закупівлі

У справі з постановою №1450, що блокувала закупівлі дронів, ГАР МОУ публічно та кооперативно долучилась до вирішення проблеми. Моніторинг закупівель став постійним напрямком роботи Ради.

Юридична ініціатива

ГАР МОУ сприяла спрощенню судового процесу у так званих "соціальних справах", пов’язаних із визнанням загиблих військовослужбовців. Зазвичай Міноборони оскаржували такі справи. Громадська антикорупційна рада працювала над тим, щоб Міноборони не втручалося і не оскаржувало грошову компенсацію для родичів загиблих воїнів.

Моніторинг харчового та речового забезпечення

Протягом пів року проводились поїздки до військових частин, як на передовій, так і в тилу. Зокрема, було виявлено нерівномірність постачань та випадки поставок неякісних продуктів, зокрема з одного з консервних заводів.

Після було ініційовано роботу з рекламаціями та впровадження алгоритмів реагування на такі порушення.

Складські запаси та списання майна:

Громадська антикорупційна рада виявила великі обсяги застарілого та непридатного речового майна, зокрема шапок-вушанок, що датуються 1970-ми роками. Рада закликає спростити бюрократичні процедури списання такого майна та оптимізувати управління складськими ресурсами.

Економія коштів

Юрій Гудименко оцінив приблизні суми заощаджень, яких вдалося досягти завдяки діяльності Ради. Він зазначив, що, хоча важко підрахувати точну суму, вона становить орієнтовно 250–300 мільйонів.

"Я б дуже обережно оцінив заощадження коштів десь двісті п'ятдесят-триста мільйонів. Це дуже обережно. Важко порахувати повністю. Просто через те, що ми нарешті от, коли вже все устаканилось, в другій половині нашого терміну, який іде, вийшли на ситуацію, в яких ми бачимо, як рука тільки тягнеться вкрасти, ми по ній публічно даємо, і рука отак обережно підтягується назад. Тобто фактично спроби заволодіння бюджетними коштами в корупційний спосіб не відбувалися. Але рука вже тягнулась. Я думаю, що мова йде про сотні мільйонів", - зауважив Гудименко.

Громадська гаряча лінія

Було запущено волонтерський номер для повідомлень про корупцію в системі МОУ: 093-333-80-08.

Статистика роботи за 180 днів:

Отримано 23 офіційні звернення , на які були надані реакції.

, на які були надані реакції. Надіслано близько 102 запитів до правоохоронних органів, з яких 45% отримали відповідь , у 30% випадків – офіційну відмову через державну таємницю.

до правоохоронних органів, з яких , у 30% випадків – офіційну відмову через державну таємницю. У роботі – ще 38 звернень.

Системна участь у дорадчих органах

ГАР МОУ бере участь у колегіальному органі, що переглядає технічні специфікації речового забезпечення ЗСУ, а також долучатиметься до аналогічного органу при Агенції оборонних закупівель.

Стратегічна мета

ГАР МОУ просуває створення системи державного гарантування якості оборонних закупівель та закликає Міноборони стати повноцінним партнером у цій трансформації.

Як наголосили у Громадській антикорупційній раді, розслідування поставки неякісних мін, корупції на закупівлі бронежилетів і харчів - лише частина того, чим упродовж 6 місяців займався новий склад Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

При цьому голова Ради Юрій Гудименко наголосив, що боротьба з корупцією – це не лише резонансні затримання, а системні зміни.

"Ми б хотіли насправді довести суспільству, що проблема з корупцією, вона виходить далеко за рамки фотографії корупціонера, який лежить там біля розкладених рук, тому що суспільство аплодує таким затриманням. Це яскраво, красиво, але на наступний день замість того корупціонера приходить інший, і корупція продовжується. Мені б хотілося, щоб донести суспільству, і ми над цим дуже багато працюємо, про системні зміни, про системні зміни в законах, про системні зміни в законодавстві, про те, що риба завжди гниє з голови. І якщо ми створимо систему, в якій красти буде набагато важче, то, так, з одного боку затримань буде менше, але і шкоди буде менше від корупції, і буде менше проблем в Збройних силах, і буде менше всього. Але це пас не до нашої роботи. На жаль, це пас до роботи Верховної Ради, це пас до Офісу президента, це пас до Кабінету Міністрів. І зараз, на жаль, в законодавстві надто багато таких дірок, через які пролазять величезні жирні риби, і відбуваються інколи просто крадіжки, а інколи катастрофи, в яких гинуть українські солдати. Мені як колишньому військовому, як ветерану, мені просто фізично від цього боляче", - зазначив Гудименко.

Про плани на наступні пів року

Громадська антикорупційна рада при Міноборони окреслила плани на наступні 180 днів. Акценти – на цифровізації, стандартизації та боротьбі з корупцією на місцях.

Фокус на "низовому рівні" корупції

Представники ГАР МОУ повідомили, що планується суттєве розширення вектора антикорупційної роботи. Якщо раніше основна увага була на вищих щаблях ухвалення рішень, то упродовж наступних шести місяців Рада планує активізувати виявлення порушень на середньому та нижчому рівнях, зокрема у військових частинах. У цьому мають допомогти гаряча лінія, робота з електронною поштою, а також тісніша співпраця з громадянами.

Нагляд за оборонною промисловістю.

У зв’язку з передачею оборонно-промислового комплексу під управління Міноборони, ГАР МОУ має намір посилити контроль за ефективністю його роботи, прозорістю виробничих процесів та ризиками.

Поглиблення співпраці з правоохоронцями

Заплановано розширення взаємодії з силовими структурами. Наразі активною є співпраця з НАБУ, натомість рівень взаємодії з ДБР і СБУ вимагає покращення.

Системні зміни: цифровізація та стандартизація

У пріоритеті – повна цифровізація обліку імпульсів та СВП, створення єдиної системи обліку потреб ЗСУ, а також запровадження стандартів не лише для речового майна, а й для озброєння. Нині відсутність таких стандартів призводить до технічної та логістичної плутанини, що створює корупційні ризики.

Комунікація та відкритість

ГАР МОУ планує регулярно інформувати суспільство, ЗМІ, міжнародних партнерів про свою діяльність, висновки та тренди в оборонному секторі.

Підсилення дипломатичного напряму

Окрема увага буде присвячена розбудові дипломатичних контактів і представлення неупередженої позиції Ради міжнародним партнерам.

Очікування від нового міністра оборони

ГАР МОУ закликає до:

більш системної співпраці між міністерством і громадськістю;

впорядкування управлінських процесів, які нині мають хаотичний характер;

реалізації рекомендацій функціонального аудиту МОУ, зокрема скорочення до 3,5 тисяч посад.

Мобілізація та реформа ТЦК

Рада наголошує на необхідності передачі повноважень з мобілізації та комплектування військ від Сухопутних військ до безпосереднього управління цивільного Міністерства оборони. Це, як зазначається, зменшить напругу у суспільстві, підвищить прозорість та запобігатиме зловживанням.

Анастасія Шуба, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, відзначила низку позитивних моментів у роботі, зазначивши, що за пів року було проаналізовано 500 закупівель ДОТ. 95% закупівель через Prozorro. За її словами, зменшилась кількість прямих договорів, частина контрактів укладались на річний термін. Також вона акцентувала на відкритості ДОТ до співпраці та самовдосконалення

Анастасія Шуба також окреслила й основні ризики.

Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій. Зокрема, був випадок із закупівлею бронежилетів у компанії, яка не мала необхідної ліцензії, через що тендер було скасовано.

Формування орієнтовної вартості – коли є невідповідність орієнтованої вартості ринковим пропозиціям, або коли вона відповідає ціні лише одного постачальника. Така практика створює умови для обмеження конкуренції на ринку.

3анадто короткий строк поставки та укладання додаткових угод. Укладання додаткової угоди дозволяє компаніям уникнути сплати штрафів за невчасно поставлений продукт. Наприклад, у 2024 році ДОТ уклала 97 державних контрактів з Укрнафтою. При цьому 35 разів компанія просила про перенесення строків постачань.

Вибірковість застосування кваліфікаційних критеріїв. Залежно від предмета закупівлі та його специфіки виробник обирає критерії.

Ризики повʼязані з технічними специфіками. Протягом 2024 року була низка скандалів довкола закупівель, які були повʼязані з технічними умовами, які по суті міг виконати один виробник. Наприклад, як з флягами – тоді ДОТ був змушений замовляти китайські фляги для питної води.

Зрив торгів. Протягом останніх місяців не відбулись близько 30 тендерів, зокрема на 11 номенклатур речового забезпечення та сухпайки. Зрив торгів на речове забезпечення є результатом відсутності взаєморозуміння між ДОТ та українськими виробниками, де перші підозрюють других у картельній змові, а виробники дот – у просування не речі в імпортерів.

Конфлікт інтересів. ГАР МОУ не раз була свідком конфліктів між ДОТ та Командуванням Сил логістики. Зокрема, такі конфлікти тривають і зараз. У ГАР МОУ констатують, що за цим стоїть спроба лобіювати умови, вигідні для певних сторін.