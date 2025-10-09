Корпоративні інтереси партій: політолог Саакян щодо виборчої активності в Україні
Відбувається вже четверта хвиля "старту" виборчої кампанії в Україні, таким чином партії тримають свої команди у тонусі, щоб мати перспективи на майбутніх виборах
Таку думку в етері Еспресо висловив політолог Олег Саакян.
"Підготовка до виборів в Україні відбувається весь час, оскільки політичні партії зараз не мають іншого способу як стримувати свої команди у певному тонусі. Таким чином партії забезпечують перспективу у майбутньому як для парламентарів, які зараз у Верховній Раді, так і в цілому для своїх команд. Тому ми бачимо вже четверту хвилю "старту" виборчої кампанії", - прокоментував політолог.
За його словами, таку ситуацію можна порівняти з автомобілем, який стоїть довгий час у гаражі, відповідно, таке авто треба прогнати, хоча б проїхати на ньому навколо району, щоб патрубки не пересохли, акумулятор підзарядився і автівка не вийшла з ладу.
"І тому, як тільки на горизонті з'являється примарна перспектива, що вибори можуть відбутися, всі партії відразу активізовуються і починають "прогрівати двигун", щоб "автомобіль" не зламався. Бо інакше - навіщо партії, якщо виборів у перспективі немає? Тому це питання більше корпоративного інтересу, ніж підготовки до виборів. Я можу відповідально стверджувати, що найближчі півроку виборів не відбудеться. Окрім, - якщо у Кремль завезуть зіпсованих омарів і ми побачимо великі, пишні кремлівські похорони. У такому випадку українці першими вийдуть на вулиці з вимогою проведення виборів", - резюмував Саакян.
