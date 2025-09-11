"Мав хронічне захворювання, проте належного лікування не отримував": в Україну повернули 17-річного юнака з території РФ
У четвер, 11 вересня, в рамках ініціативи Bring Kids Back UA на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 17-річного хлопця з Росії
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Після окупації рідного міста його разом із мамою росіяни примусово вивезли спочатку до Криму, а потім у Росію, де він був змушений відвідувати російську школу. До того ж хлопець мав хронічне захворювання, проте належного лікування в РФ не отримував, через що стан його здоров’я ставав дедалі гіршим", - йдеться у повідомленні.
За словами Єрмака, найбільшим бажанням хлопця було повернутися в Україну. Наразі він вдома зі старшою сестрою, де йому надають необхідну медичну допомогу і догляд для відновлення здоров’я.
"Вдячний Helping to Leave за сприяння у його порятунку. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - додав голова ОП.
- 3 вересня з ТОТ до України повернули підлітка, який довгий час перебував під окупацією і знаходився під наглядом російських військових.
