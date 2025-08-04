"Ми будемо співати колискові попри виття сирен": Сергій Притула вчетверте став батьком

Про це Сергій Притула написав у facebook.

Громадський та політичний діяч, засновник благодійного фонду Сергій Притула поділився фотографією з новонародженим сином.

"Марко народився того дня, коли Київ був у черговій жалобі за загиблими від російської атаки. Понад три десятки людей, серед яких п’ятірко дітей… це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати. Бо немає під час такого горя чужих дітей. Це наші діти. Наші сльози. Наш спільний біль", - зазначив телеведучий.

Притула поділився, що поява сина для нього – це "щось, що наперекір планам і бажанням ворогів".

"Ми будемо народжуватись попри їхнє бажання нашого зникнення. Будемо співати колискові попри виття сирен. І, з Божою поміччю, виплекаємо найсильніше покоління українців – загартованих, з хорошою пам’яттю і геном стійкості", - написав він.

Волонтер подякував дружині Катерині, лікарям та Силам Оборони України.

"Як би далі не було складно, але ти народився у найкращій країні на планеті Земля. Тож вирости її гідним сином", - додав Притула.

Це четверта дитина волонтера. Від першого шлюбу з Юлією Андрійчук він має сина Дмитра, який народився у 2008 році.

Разом з дружиною Катериною Сопельник вони виховують доньок Соломію (2017 року народження) і Стефанію (2021 року народження).

