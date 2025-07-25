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Міністр оборони Шмигаль розповів про трьох новопризначених заступників Заверуху, Мироненка та Ферчук

Дар'я Куркіна
25 липня, 2025 п'ятниця
21:16
Суспільство на фото Денис Шмигаль

Заступниками міністра оборони Денис Шмигаля стали Володимир Заверуха, Юрій Мироненко та Оксана Ферчук

Зміст

Про це Шмигаль повідомив у telegram.

Заступник Володимир Заверуха має 22 роки досвіду військової служби та роботи в оборонному секторі. У 2006 році розпочав службу в інженерних військах. У 2017–2020 проходив військову службу в Управлінні екологічної безпеки та протимінної діяльності. 

Останні 5 років Заверуха обіймав низку керівних посад у Міністерстві оборони України, зокрема – заступника директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України – начальника управління розвитку озброєння та військової техніки.

Водночас у травні 2025 його призначили першим заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Майор Юрій Мироненко захищав Київ у складі 112 бригади ТрО під час повномасштабної війни.

З березня 2023 по грудень 2023 був командиром підрозділу БПЛА Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, брав участь у боях на Півдні України.

У 2023-2024 рр. був главою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. 

З грудня 2024 по лютий 2025 працював заступником Міністра цифрової трансформації України, а в лютому цього року очолив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України й координував впровадження бойової системи DELTA.

Нагороджений нагрудними знаками головнокомандувача Збройних Сил України "Срібний хрест" та "Сталевий хрест", – додав Шмигаль.

Оксана Ферчук стала заступницею з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Вона працювала радницею міністра оборони у 2022 році, зосереджуючись на цифровізації логістичних процесів. 

Ферчук забезпечила координацію впровадження медичної інформаційної системи (МІС ЗСУ) в Командуванні медичних Сил, координувала впровадження системи управління логістичним забезпеченням (SAP), зокрема автоматизацію процесів постачання тилового забезпечення (речового майна, ПММ), постачання озброєння (наземних систем озброєння, БПЛА, РЕБ), майна звʼязку, медичного постачання, автоматизацію контрактної роботи.

"До повномасштабної агресії була топменеджером відомих українських логістичних та продуктових сервісів, зокрема директором групи компаній "Нова Пошта", майданчика електронних державних закупівель (реформа Prozorro), сервісу електронного документообігу "Вчасно", – додав Шмигаль.

Раніше глава Міноборони заявив, що Україна у 2026 році потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону.

Теги:
Новини
Україна
Денис Шмигаль
Міністр оборони України
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