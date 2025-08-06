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"Може свідчити про цілеспрямовану операцію РФ": МЗС прокоментувало ситуацію з 96 українцями, які застрягли на кордоні в Грузії

Дар'я Куркіна
6 серпня, 2025 середа
17:57
Суспільство грузія

МЗС України заявило, що утримання українців на кордоні Грузії з РФ може свідчити про цілеспрямовану російську операцію. Зокрема, 15 громадян на пункті пропуску оголосили голодування

Зміст

Про це йдеться в повідомленні відомства.

"Росія продовжила надсилати більшу кількість депортованих, що може свідчити про цілеспрямовану російську операцію. Наразі у буферній зоні пункту пропуску "Даріалі" перебувають 96 громадян України. Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже звертався публічно до російської сторони з закликом відправляти депортованих українських громадян безпосередньо на кордон з Україною", – заявило Міністерство.

Також воно підкреслило: таким чином Москва ігнорує заклик Києва, "що також свідчить про свідоме бажання Москви створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні".

Україні вдалося організувати виїзд 44 українців з буферної зони російсько-грузинського кордону станом на сьогодні.

"Громадяни України опинилися в буферній зоні грузинсько-російського кордону у вкрай складному становищі, оскільки грузинська сторона висловила готовність забезпечити організоване перевезення цих громадян до аеропорту Тбілісі лише після підтвердження молдовською стороною готовності прийняти їх в якості країни транзиту", – пояснило МЗС.

"Радіо Свобода" пише, що 15 громадян України, які застрягли на кордоні Грузії з РФ та перебувають у підвалі прикордонного пункту пропуску "Даріалі", оголосили голодування.

Вони вимагають пустити до них українського консула, пояснити причини їхнього затримання та дозволити покинути територію Грузії чи подати клопотання про міжнародний захист, провести медичне обстеження і припинити утримання під вартою.

Водночас МВС Грузії заявило виданню, що громадяни України не мають претензій до Тбілісі. Їхня мета – щонайшвидше повернутися на батьківщину за підтримки Червоного Хреста та посольства України.

Що передувало

Раніше МЗС України повідомляло, що на російсько-грузинському кордоні утримують у неналежних умовах громадян України, котрих депортували з РФ після відбуття покарання на її території.

19 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські дипломати працюють над організацією повернення на Батьківщину українських громадян, яких Росія без документів вивезла до грузинського кордону.

29 липня стало відомо, що прикордонна поліція МВС Грузії планує розширити житлову зону на кордоні з РФ для депортованих українців, яким не дозволили вʼїзд на територію держави.

5 серпня пʼятеро українців, які застрягли на кордоні Грузії з РФ та перебувають у підвалі прикордонного пункту пропуску "Даріалі", оголосили про безстрокове голодування.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Грузія
МЗС України
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