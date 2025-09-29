"Можливо, РФ і потрібно дати нам їх провести": нардеп Костенко закликав бути обережними з виборами в Україні

Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат від фракції "Голос" та полковник СБУ Роман Костенко.

"Тут потрібно спочатку зрозуміти, знаєте, коли ми говоримо про можливість виборів під час перемир'я, ми маємо відразу зрозуміти, чи бачимо ми зараз умови для перемир'я взагалі. Я не бачу це цього всього. У будь-який момент, наприклад, Росія може поміняти риторику, а ми ж ми розуміємо, що перемир'я з Російською Федерацією воно нестабільне і ще довго стабільним не буде і ніяких гарантій безпеки, крім таких самих реальних, про які ми домовлялися в Будапештському меморандумі, вони не можуть дати гарантії, що Росія не нападе знову", - сказав він.

Костенко наголошує, що вибори проводити потрібно, але ще раз - ми перемир'я не бачимо, те, що воно буде найближчим часом.

"Росія взагалі намагається вийти з цього, вона закріпилась підтримкою тих же Китаю, Північної Кореї, інші країни їй допомагають. Вони не хочуть це робити. Якщо Росія захоче дати нам можливість провести вибори - до цього треба бути дуже обережним", - зауважив нардеп.

Він пояснив, що проведення виборів - це цілий процес.

"Це не просто ми зупинили війну і почали проводити агітацію, почали будувати виборчі дільниці, формувати виборчі комісії і йти і вибирати. Це увімкнуться процеси, потрібно буде скасувати воєнний стан. Яке перемир'я буде? Росія буде стояти далі на лінії зіткнення, а ми припинимо воєнний стан, що ми припинимо мобілізацію. Ми не знаємо, що відбудеться, коли, наприклад, припиниться воєнний стан. Повністю знімуться всі обмеження і по виїзду, і по в'їзду. Ми не знаємо, що відбудеться", - заявив Костенко.

Нардеп припустив, що можливо, це Російській Федерації і потрібно буде зробити для того, щоб взагалі знищити нашу країну.

Читайте також: В ОП хочуть швидко провести президентські вибори, якщо буде припинення вогню, - політолог Рейтерович

"Вони розуміють, що країна уже зморена, країна багато хто хоче там виїхати, багато хто уже втомився жити в умовах постійних атак, постійної війни, хтось хвилюється, щоб його не мобілізували і можна створити такі умови. Повірте, якби я був на їх місці, то ти дивишся, де такі слабкі місця і на них потрібно грати. Багато людей втомилось і для них важливо просто їх питання знаходження в нормальних умовах, ніж там взагалі глобальні питання, як для когось там збереження країни. Тому, і ще раз кажу, багато хто втомився", - заявив полковник СБУ.

Він наголосив, що росіяни можуть на цьому зіграти і нам треба бути дуже і дуже обережними перед тим, як ми будемо приймати якісь рішення.

"Чи потрібно проводити - потрібно, чи можна довіряти Російській Федерації? Ні, не можна довіряти. Чи потрібно нам всім забезпечити умови для проведення виборів і голосування. Звичайно, потрібно. Нам потрібно думати про бійців, в нас мільйонна армія", - зазначив нардеп.

На його думку, Сили оборони - це ті, які, хто в першу чергу мають робити свій вибір.

"Ми не можемо сказати так: "Ви там воюйте, забезпечуйте нам першу лінію, ви голосувати не зможете, а голосувати будуть ті, хто в тилу або ті, хто за кордоном". Ні, якраз в першу чергу мають проголосувати ті, хто зі зброєю в руках б'ється і відстоює цю країну і всі інші. І точно ми не маємо розмінювати одних на інших. Тому тут це дуже складна історія і просто сказати - завтра перемир'я і ми проведемо вибори - це нереально. І згідно нашої Конституції і згідно тих умов, які я бачу, і згідно того, що може відбуватись після якогось перемир'я", - додав Костенко.

Він сказав, що Росія нікуди не дінеться.

"І період у нас буде не післявоєнний, а міжвоєнний, тому що ми знаємо, що Росія, вона плани свої не міняє щодо повернення під сферу впливу України. Можливо, вони будуть сподіватись на те, що якимось чином під час цих процесів Україна перейде або в режим якогось внутрішнього конфлікту, або якісь проросійські сили ведуть верх. Нам всім потрібно про це говорити, потрібно розуміти і знати, що це тяжкі процеси, які однозначно Україні потрібно буде пройти, але наша задача, всієї країни, зробити так, щоб вони пройшли правильно і Росія цим не скористалася", - підсумував полковник СБУ.