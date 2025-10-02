На півдні і сході до +19°C, у Києві до +12°C без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 3 жовтня
В Україні в пʼятницю, 3 жовтня, опади не очікуються. Найтепліше буде на сході та півдні, до +19°C, а на заході температура повітря становитиме до +14°C
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Південь, схід, Дніпропетровщина, Полтавщина - майже літо, вдень +14+19 градусів. У центрі на Вінниччині, Черкащині - від +10 до +14 градусів. На півночі потепліє до +10+13 градусів", – розповіла вона.
Водночас у західних регіонах буде найхолодніше: вдень температура повітря сягатиме від +8 до +11°C, а вночі – від 0 до +4 °C, місцями до -1°C.
"Вітер переважно східний, рвучкий, на півдні та сході навіть до сильного!" – зазначила Діденко.
Погода в Києві
У столиці температура повітря підніметься: завтра очікується до +12°C, а в суботу, 4 жовтня, – до +14°C.
"Але губу не варто сильно розкатувати, надалі, хоч і не дуже холодно, проте стримані +10+13 градусів. І за це дякуємо. Про опалення поки не йдеться, бо середня добова температура повітря має бути не менше трьох діб нижчою за +8 градусів", – додала синоптикиня.
- Температура повітря в різних регіонах України 2 жовтня коливатиметься від +6...+10 градусів на заході до +14...+18 градусів на сході. Дощі пройдуть лише у північних областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 48.17Продаж 48.82
- Актуальне
- Важливе