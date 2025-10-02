На півдні і сході до +19°C, у Києві до +12°C без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 3 жовтня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Південь, схід, Дніпропетровщина, Полтавщина - майже літо, вдень +14+19 градусів. У центрі на Вінниччині, Черкащині - від +10 до +14 градусів. На півночі потепліє до +10+13 градусів", – розповіла вона.

Водночас у західних регіонах буде найхолодніше: вдень температура повітря сягатиме від +8 до +11°C, а вночі – від 0 до +4 °C, місцями до -1°C.

"Вітер переважно східний, рвучкий, на півдні та сході навіть до сильного!" – зазначила Діденко.

Погода в Києві

У столиці температура повітря підніметься: завтра очікується до +12°C, а в суботу, 4 жовтня, – до +14°C.

"Але губу не варто сильно розкатувати, надалі, хоч і не дуже холодно, проте стримані +10+13 градусів. І за це дякуємо. Про опалення поки не йдеться, бо середня добова температура повітря має бути не менше трьох діб нижчою за +8 градусів", – додала синоптикиня.