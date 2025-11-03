Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство На заході та півночі — дощі, на решті території — без опадів: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 4 листопада

Марія Науменко
3 листопада, 2025 понедiлок
12:53
Суспільство Погода з Наталкою Діденко

У вівторок, 4 листопада, в Україні очікується прохолодна погода з дощами у західних і північних регіонах

Зміст

Про це синоптикиня Наталка Діденко повідомила на своєму Telegram-каналі.

Погода по регіонах

За її словами, опади спричинить холодний атмосферний фронт. Невеликі дощі пройдуть також на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині. На решті території — без опадів.

Температура повітря знизиться до +9…+13 °C у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині. На півдні, сході та більшості центральних регіонів збережеться тепла погода — +12…+16 °C, місцями до +18 °C.

Погода у Києві

У Києві 4 листопада буде хмарно, можливий дощ, температура вдень становитиме близько +10 °C.

"Тому розумієте, чому сьогодні так треба побути побільше на повітрі — сонечко і тепло, яке завтра прикриють атмосферний фронт і хмари", - наголосила синоптикиня.

Погода на тиждень

4-5 листопада в Україні переважатиме прохолодна погода, а з 6 по 10 листопада в Україні очікується короткочасне потепління.

З 11–12 листопада знову прогнозується похолодання — вночі можливі заморозки, а вдень температура становитиме +2…+8 °C.

"Нагадую для усіх любителів перекручень, капслоків та маніпуляцій — довший прогноз орієнтовний, потребуватиме уточнення. Але думати й планувати варто заздалегідь", - попередила Наталка Діденко.

  • Раніше Наталка Діденко прогнозувала, що на початку листопада українців потішить справжнє осіннє тепло — температура підніметься до +17°C, а дощів майже не буде.
