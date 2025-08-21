English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Нардепка Фріз пояснила, чому досі не винесений на голосування законопроєкт про посаду військового омбудсмана

Марина Клюєва
21 серпня, 2025 четвер
10:49
Ірина Фріз

Депутати-"слуги" відкинули законопроєкт про військового омбудсмана на наступні тижні, щоб швидко пройти цей пленарний тиждень з ухваленням тих законопроєктів, які для них є пріоритетними

Зміст

Про це розповіла народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в етері Еспресо. 

"Все впирається в те, що "слуги", які формують порядок денник, зокрема, спікер парламенту пан Стефанчук неспроможні увійти в розгляд законопроєкту, де "Європейська Солідарність" цілком слушно намагається підняти ті правки, які ми вважаємо додадуть цій інституції незалежності. З огляду на це, вони просто-напросто відкинули цей законопроєкт на наступні тижні, щоб дуже швидко пройти цей пленарний тиждень з ухваленням тих законопроєктів, які для них є пріоритетними", - розповіла вона.

Ірина Фріз також зауважила, що інсинуації та маніпуляції навколо того, що нібито фракція "Європейська Солідарність" заблокувала розгляд цього законопроєкту, не відповідають дійсності.

"Крім того, цей законопроєкт є достатньо складним для "слуг", адже на засіданні нашого профільного комітету, який розглядав його до першого читання, саме завдяки “Європейській Солідарності” двом голосам членів комітету від нашої фракції, цей законопроєкт було ухвалено і винесено в залу в першому читанні. Тому я б бажала всім, хто намагається хайпонути на тому, що нібито це через опозицію законопроєкт підкладено, вгамуватися і зрозуміти, що інституцію "Європейська Солідарність" ставить в пріоритет як створення, але ми також наполягаємо на тому, щоб військовий омбудсмен, як інституція, була незалежна і підзвітна парламенту, так само як омбудсмен з прав людини", - додала народна депутатка.

Новини
Україна
Верховна Рада
військові
ЗСУ
Війна з Росією
