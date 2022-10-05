"Суспільство "перегріте" емоціями": актор майбутнього фільму "Буча" відреагував на скандал навколо нього
Актор Вʼячеслав Довженко вважає, що засуджувати чи обговорювати ще не знятий фільм нелогічно, поки немає самого предмета обговорення
Про це актор Вʼячеслав Довженко, що знімається у фільмі "Буча", заявив в інтервʼю "Фокусу".
Ідеться про заяву української кіноакадемії, що вийшла після презентації трейлера фільму "Буча". Так, коментуючи роботу над майбутнім художнім фільмом, що має на меті показати трагедію в окупованих Бучі, Ірпені, Гостомелі та Ворзелі, у кіноакадемії творців фільму звинуватили у конʼюнктурі.
"Тема подій війни Росії проти України потребує максимально делікатного підходу. Зображення трагічних подій в ігрових фільмах тоді, поки триває війна, тягне у себе ризик кон'юнктурного використання трагедії, що вважаємо неприйнятним", - йдеться у заяві.
Актор Вʼячеслав Довженко, що грає у стрічці російського окупанта, зазначив, що його така реакція не здивувала.
"Я не відповідаю їм, бо розумію: суспільство зараз взагалі "перегріте" емоціями: чого дивуватися – на дворі війна. Щодня з'являються аж ніяк не позитивні новини. А на сьогодні взагалі сперечатися немає сенсу, бо немає предмета суперечки - власне фільму", - заявив Довженко.
Він також сказав, що вважає, що всередині скандалу "зовсім інший складник". Утім озвучувати його утримався.
"Так чи інакше, на сьогодні - поки нема на що реагувати", - додав актор.
Майбутній художній фільм розповість реальну історію волонтера, громадянина Казахстану Костянтина Гудаускаса, який рятував на Київщині місцевих. У березні 2022 року йому вдалося вивезти з окупованих міст 203 місцевих жителів.
- Після презентації ролика про фільм "Буча" у кіноакадемії заявили, що проводити "у місцях безпосередніх трагічних подій зйомки ігрових фільмів із застосуванням важкої військової техніки, піротехніки, з використанням форми російських військових і подій, що містять насильство, - це нагадування про події тим, хто пережив насильство, і може відбутися ретравматизація жертв цих подій".
- За даними Нацполіції, під час російської окупації У районі Бучі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина
- Катерина Українцева, депутатка Бучанської міської ради, зазначила, що за експертними оцінками відновлення у місті потребує 301 будинок
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