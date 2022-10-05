Про це актор Вʼячеслав Довженко, що знімається у фільмі "Буча", заявив в інтервʼю "Фокусу".

Ідеться про заяву української кіноакадемії, що вийшла після презентації трейлера фільму "Буча". Так, коментуючи роботу над майбутнім художнім фільмом, що має на меті показати трагедію в окупованих Бучі, Ірпені, Гостомелі та Ворзелі, у кіноакадемії творців фільму звинуватили у конʼюнктурі.

"Тема подій війни Росії проти України потребує максимально делікатного підходу. Зображення трагічних подій в ігрових фільмах тоді, поки триває війна, тягне у себе ризик кон'юнктурного використання трагедії, що вважаємо неприйнятним", - йдеться у заяві.

Актор Вʼячеслав Довженко, що грає у стрічці російського окупанта, зазначив, що його така реакція не здивувала.

"Я не відповідаю їм, бо розумію: суспільство зараз взагалі "перегріте" емоціями: чого дивуватися – на дворі війна. Щодня з'являються аж ніяк не позитивні новини. А на сьогодні взагалі сперечатися немає сенсу, бо немає предмета суперечки - власне фільму", - заявив Довженко.

Він також сказав, що вважає, що всередині скандалу "зовсім інший складник". Утім озвучувати його утримався.

"Так чи інакше, на сьогодні - поки нема на що реагувати", - додав актор.

Майбутній художній фільм розповість реальну історію волонтера, громадянина Казахстану Костянтина Гудаускаса, який рятував на Київщині місцевих. У березні 2022 року йому вдалося вивезти з окупованих міст 203 місцевих жителів.

Після презентації ролика про фільм "Буча" у кіноакадемії заявили, що проводити "у місцях безпосередніх трагічних подій зйомки ігрових фільмів із застосуванням важкої військової техніки, піротехніки, з використанням форми російських військових і подій, що містять насильство, - це нагадування про події тим, хто пережив насильство, і може відбутися ретравматизація жертв цих подій".

За даними Нацполіції, під час російської окупації У районі Бучі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина

Катерина Українцева, депутатка Бучанської міської ради, зазначила, що за експертними оцінками відновлення у місті потребує 301 будинок

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