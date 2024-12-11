Платіжний сервіс EasyPay вимкнув функцію повернення грошей через випадки переведення в готівку коштів "Зимової єПідтримки"

Про це він написав у Facebook.

"На жаль, ми були змушені вимкнути функцію "повернення грошей" для абонентів Vodafone та Life", - йдеться у дописі.

За словами Авраменка, українці поповнювали свій мобільний рахунок отриманою тисячею, а потім повертали гроші через сервіс EasyPay: "Оскільки є "особливо розумні" українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн "Зимової єПідтримки" сервіс не буде працювати для всіх, через нецільове використання державної допомоги".

Як пише dev.ua, у клієнтів Vodafone є варіант, як переказати гроші з мобільного рахунку на картку за допомогою EasyPay. Він доступний як на сайті, так і у вигляді мобільного застосунку для Android та iOS.

Тим часом Lifecell дозволяє абонентам зробити це через платіжний сервіс Paycell, доступний на сайті оператора та у фірмовому застосунку.

Натомість з грудня 2022 року в оператора "Київстар" немає способу, як переказати гроші з мобільного рахунку на банківську картку. Причиною цього стала зміна стратегії розвитку компанії та бажання зосередитися на профільних телекомпослугах.

"Тисяча від Зеленського": що відомо

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

29 листопада Зеленського закликали переглянути програму "Зимова єПідтримка" й не роздавати по 1 тис. грн усім українцям. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

1 грудня з'явилася можливість подати заявку на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка" через портал "Дія". За перші 5 годин дії програми українці оформили понад мільйон заяв, а за добу – понад 2,5 млн.

З 4 грудня Укрпошта розпочала виплати за програмою "Зимова єПідтримка" українцям, які отримують пенсії та соцвиплати у поштового оператора.

Станом на 10 грудня українці через Дію подали понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень.

З того ж дня українці почали отримувати виплати на картку Національного кешбеку в межах програми "Зимова єПідтримка". Кошти надійшли вже понад двом мільйонам громадян.