Понад половина українців вважає, що демократична система важливіша, ніж сильний лідер, - опитування КМІС

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

За результатами опитування, проведеного у лютому 2024 року, 57% українців вважають, що Україна є демократичною. З них 34% вважають, що майже або повністю, а 23% вважають скоріше демократичною.

Натомість 14% респондентів упевнені, що Україна є скоріше або цілковито диктаторською. Водночас 27% стверджують, що в Україні спостерігається баланс між диктатурою та демократичністю.

Зазначається, що із Заходу на Схід відсоток тих, хто вважає Україну демократією, є меншим, але фактично у всіх регіонах більшість дотримується думки, що нада держава зберігає свою демократичність і не більше 17% вважають її диктаторською країною.

Зокрема, у грудні 2023 року соціологи з КМІС запитали українців, що для них важливіше: мати демократичну систему чи сильного лідера. Більшість українців - 59% - відповіли, що Україні демократична система важливіша. Частка тих, хто вважав, що Україні важливіше мати сильного лідера – 32%.

Натомість, за результатами опитування, проведеного КМІС у липні 2022 року, 58% українців надавали перевагу сильному лідеру, аніж демократичності, а про пріоритет демократичної система відповіли 27%.

Аналогічне запитання поставили українцям і у 2020 році. Тоді 54% віддавали перевагу сильному лідеру і 31% – демократичній системі.