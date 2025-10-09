Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Правозахисниця Денісова розповіла про можливості для професійної адаптації ветеранів і ветеранок
Правозахисниця Денісова розповіла про можливості для професійної адаптації ветеранів і ветеранок

Марина Клюєва
9 жовтня, 2025 четвер
09:35
Суспільство Людмила Денісова

Ветерани та ветеранки російсько-української війни можуть скористатися програмами для підвищення кваліфікації або здобуття нової професії

Про це розповіла правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в етері Еспресо. 

"Ми ж спілкуємося з військовими: з ветеранами, ветеранками, які повернулися, вони отримали величезний досвід, коли вони перебували на військовій службі понад три роки вже. І цей досвід можна вже конвертувати в інші професії, кваліфікацію підвищувати по тим професіям, які ви отримували. І тому це потрібно просто знати, куди звертатися, яким чином і держава готова сплачувати кошти за те, щоб ветеран чи ветеранка отримали, наприклад, нову професію. Також, що стосується професійної адаптації, це, можливо, трьома шляхами. Це підвищення та перепідготовка кваліфікації. Це отримання іншої спеціальності на базі тої освіти, яка вже була отримана ветераном чи ветеранкою. І отримання другого рівня освіти, наприклад, якщо у вас є вже бакалаврат, то ви можете отримати другий рівень освіти і отримати магістра по своєму напряму. Це навчання не може перевищувати за сумою 15 прожиткових мінімумів, які встановлені державою на відповідний рік, коли саме вступає людина до навчання. У 2025 році це 45 520 гривень. Мають право звільненні з військової служби ветерани та ветеранки", - зауважила вона. 

Також Людмила Денісова розповіла, як долучитися до такої можливості та піти здобувати нову професію. 

"Перше: обрати заклад освіти, де ці всі напрями реалізувати хоче саме ветеран. Подати заяву про отримання такої послуги. Заяву потрібно подати до відділу ветеранської політики або за місцем реєстрації, або за місцем просто дави, де ви зараз проживаєте, незареєстроване. Тобто будь-яке тут місце, яке зручне вам там, де ви зараз мешкаєте, до цього відділу. Подати потрібно як в паперовому вигляді, так і в електронному з усіма документами. Документи потрібні, безумовно, які підтверджують, що особа має таке право на навчання, тому що вона є учасником поліції або особа з інвалідністю внаслідок війни, має якусь освіту вже, цей теж документ потрібно додати. І безумовно те, що ви обрали той і заклад освіти. Що робить цей структурний підрозділ ветеранської політики, він перевіряє ваші документи. Потім надає вам направлення на той напрям професійної адаптації, який ви обрали і підписує договір тристоронній. Перше - це з тим, хто буде отримувати послугу, тобто з ветераном або ветеранкою, з тим суб'єктом, який буде надавати таку послугу, тобто суб'єктом освіти. І сам ветеранський підрозділ", - зазначила вона.

Правозахисниця зауважила, що можна скористатися такою професійною адаптацією не лише через відділ ветеранської політики. 

"У нас є державні заклади, вони теж працюють на цьому напрямку. І тому можуть надати ваучер на отримання освіти. Ваучер коштує вже 10 прожиткових мінімумів, встановлених на відповідний рік. І на сьогоднішній рік, на цей рік, сума складає 30 280 гривень. Хто має право? Той, хто має статус учасника бойових дій, він не повинен бути зареєстрований як безробітний, не отримував ваучер такий раніше і не отримував навчання через державний центр зайнятості попередні три роки. Тобто спеціальність, за якою можна навчатися за цей ваучер, треба обрати на сайті Міністерства освіти", - сказала вона. 

Міністерство освіти кожного кварталу оновлює перелік професій, за яким можна навчатися. 

"Крім того, коли ви отримаєте такий ваучер в державному центрі зайнятості, ви ще отримаєте і професійний супровід, потім на працевлаштування. Тобто, що треба зробити в державному центрі зайнятості? Треба зареєструватися в центрі, пройти професійну консультацію, тобто вам допоможуть обрати професію, може, заклад навчання і вибрати навчання. Потім вже після того, як навчання буде завершене, ви отримаєте від Державного центру зайнятості професійний супровід для працевлаштування. Це можуть вам допомогти створити, скласти бізнес-план або резюме для того, щоб ви могли скористатися і подати роботодавцю, де ви хочете саме працевлаштуватися. Ну і безумовно вони допоможуть підготувати, і допоможуть підготуватися до співбесіди з майбутнім роботодавцем", - додала Людмила Денісова.

