Фокстрот передав побутову техніку у 20 притулків для тварин

Упродовж 2023 року мережа електроніки й побутової техніки "Фокстрот" разом із БФ Happy Paw передала в притулки для тварин понад 30 одиниць побутової техніки. Вона полегшить побутові клопоти працівникам під час догляду за тваринами, котрі перебувають у притулках.

Так, пральні машинки, холодильники, кондиціонери, морозильні камери, інструменти для ремонту вольєрів тощо "Фокстрот" передав у 20 притулків. Особливу увагу приділив прифронтовим регіонам або тим, що межують із ними: притулкам у Нікополі, Слов’янську, Павлограді, Миколаєві, а також тиловим закладам, що прихистили у себе чотирилапих переселенців на Черкащині, Київщині, Полтавщині тощо.

"Щодня притулки для тварин стикаються з новими викликами: закупівлею корму, ліків, різного приладдя і пошуком коштів на все це. Повномасштабна війна ще більше загострила ці питання, адже внаслідок ворожих ударів пошкоджено багато притулків, а через небезпеку чимало з них були вимушені переїхати в більш спокійні регіони та облаштовуватися на новому місці. Саме тому "Фокстрот" продовжує свою соціальну місію і закликає всіх небайдужих допомагати чотирилапим хвостикам", – зазначили в пресслужбі компанії.

Надійність "Фокстроту" у спільному проєкті підтвердили й у БФ Happy Paw:

"Нагодувати, напоїти, вигуляти, полікувати – такі будні притулків, що потребують значних фінансових та людських ресурсів, яких, на жаль, катастрофічно бракує майже кожному прихистку. Знайти в цьому потоці щоденних витрат кошти на закупівлю ще й побутової техніки та приладдя, без яких неможливе існування жодного прихистку, дуже важко. Тому стала допомога від наших партнерів "Фокстрот" украй необхідною побутовою технікою – це значущий вклад у добробут безхатніх тваринок", – коментують у фонді Happy Paw.

Окрім безпосередньої допомоги притулкам, благодійники ініціювали програму "Ф-підтримка" вимушено переміщених тваринок. Вона націлена на збір коштів для безпритульних тварин, яких було евакуйовано із зони бойових дій. За минулий рік небайдужі українці спільно з "Фокстрот" перерахували на потреби хвостиків 1 мільйон гривень. Це дало можливість допомогти 9567 тваринам із 43 притулків.

Зазначимо, соціальну програму з допомоги притулкам для тварин та популяризації адопції "Пухнасті друзі в кожен дім" всеукраїнський ритейлер електроніки й побутової техніки Фокстрот розпочав ще задовго до повномасштабної війни. І продовжує цю справу разом із благодійним фондом Happy Paw.

А хто давно мріє про чотирилапого друга, він чекає на вас тут.