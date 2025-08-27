"Продовження політики ігнорування реальності": військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко про дозвіл чоловікам 18-22 років перетинати кордон

Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко в етері Еспресо.

"З точки зору наявності ресурсу, котрий може воювати на фронті, людського ресурсу, українців, котрі можуть піти, це, звісно, скоріш за все, буде негативний наслідок. Я не знаю, чи робилися в заяві якісь соціологічні дослідження, тобто чи питалася думка соціологів, до якого чистого балансу ми в результаті прийдемо, якщо ми дозволимо оцим усім хлопцям виїжджати. Ну, зрозуміло, що це буде моментально якийсь ефект на фронт, да, але в майбутньому ми побачимо, що чим більше молоді виїхало, тим менше у нас, власне, воює на фронті. Чим менше на своєму фронті, далі можете саме вирішувати, що тоді буде", - сказав він.

Ігор також Луценко вважає, що такий дозвіл негативно вплине на морально-психологічний стан тих військовослужбовців, які нині перебувають на фронті.

"На жаль, на мій погляд, це є продовженням тієї системної політики ігнорування реальності Україною, те, що в нас буде війна на довгі-довгі роки. І те, що нам необхідно вкладатися в людський ресурс для того, щоб мали, власне, яким чином воювати, і ким воювати. А зараз політика така, що ті, хто на фронті, чи за всіх і будуть віддуватися, а ті, хто не на фронті, їм контракти якісь додаткові, пільги на виїзди і так далі. Тобто морально-психологічний стан тих, хто на фронті, це точно не покращить", - вважає військовослужбовець ЗСУ.