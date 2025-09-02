Режисерка Ворожбит заявила, що її доньці відмовили у проживанні в гуртожитку УКУ через ЛГБТ-символіку в соцмережах

Про це Наталія Ворожбит написала у фейсбук.

За її словами, студентці відмовили у проживанні в колегіумі (гуртожитку) через ЛГБТ-емодзі в її профілі Instagram.

"В цьому році моя донька вступила в Гуманітарний факультет УКУ з високими результатами… Ми пройшли співбесіду, заплатили повну суму за семестр, маючи право на пільги, але не скористались нею (тато УБД). Ми були зачаровані зовнішньою атмосферою університету, готувались до переїзду і світло сумували майбутню розлуку. За 12 днів до початку навчання нам прийшов лист-відмова від проживання в колегіуму (те, що ми звикли називати гуртожитком). Хоча на співбесіді казали, щоб ми за це не хвилювались – селять усіх з інших регіонів", — написала режисерка.

Вона зазначила, що завдяки неформальним контактам родина дізналася справжню причину відмови: адміністрація нібито звернула увагу на стару сторінку доньки в Instagram, де ще у 2024 році залишився емодзі з прапором ЛГБТ.

"Отже, цей прапорець, який для неї означає толерантність і людяність, демократичність, прийняття світу в його різних фарбах, став причиною відмови проживання в колегіумі, який не є монастирем чи сектою, а належить до навчального закладу", — заявила Ворожбит.

Згодом режисерка звернулася до представників університету й отримала підтвердження, що саме цей емодзі став причиною. За її словами, в УКУ також заявили, що можуть надати дівчині житло у квартирі для педагогів за умови, що вона прибере прапорець із профілю й пообіцяє не поширювати ЛГБТ-символіку в університетському середовищі.

"Очікувано Параска сказала категорично "ні"… Звісно, ми розірвали контракт з УКУ. Ні, ми не отримали жодних вибачень за моральну шкоду, зруйновану мрію і змінений вектор життя. Параску з радістю взяли в КМА", — підсумувала Ворожбит.

В Українському католицькому університеті поки що публічно не прокоментували звинувачення.