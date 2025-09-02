Режисерка Ворожбит заявила, що її доньці відмовили у проживанні в гуртожитку УКУ через ЛГБТ-символіку в соцмережах
Відома українська режисерка Наталія Ворожбит повідомила, що її донька Параска, яка цьогоріч вступила на Гуманітарний факультет Українського католицького університету (УКУ), стикнулася з дискримінацією
Про це Наталія Ворожбит написала у фейсбук.
За її словами, студентці відмовили у проживанні в колегіумі (гуртожитку) через ЛГБТ-емодзі в її профілі Instagram.
"В цьому році моя донька вступила в Гуманітарний факультет УКУ з високими результатами… Ми пройшли співбесіду, заплатили повну суму за семестр, маючи право на пільги, але не скористались нею (тато УБД). Ми були зачаровані зовнішньою атмосферою університету, готувались до переїзду і світло сумували майбутню розлуку. За 12 днів до початку навчання нам прийшов лист-відмова від проживання в колегіуму (те, що ми звикли називати гуртожитком). Хоча на співбесіді казали, щоб ми за це не хвилювались – селять усіх з інших регіонів", — написала режисерка.
Вона зазначила, що завдяки неформальним контактам родина дізналася справжню причину відмови: адміністрація нібито звернула увагу на стару сторінку доньки в Instagram, де ще у 2024 році залишився емодзі з прапором ЛГБТ.
"Отже, цей прапорець, який для неї означає толерантність і людяність, демократичність, прийняття світу в його різних фарбах, став причиною відмови проживання в колегіумі, який не є монастирем чи сектою, а належить до навчального закладу", — заявила Ворожбит.
Згодом режисерка звернулася до представників університету й отримала підтвердження, що саме цей емодзі став причиною. За її словами, в УКУ також заявили, що можуть надати дівчині житло у квартирі для педагогів за умови, що вона прибере прапорець із профілю й пообіцяє не поширювати ЛГБТ-символіку в університетському середовищі.
"Очікувано Параска сказала категорично "ні"… Звісно, ми розірвали контракт з УКУ. Ні, ми не отримали жодних вибачень за моральну шкоду, зруйновану мрію і змінений вектор життя. Параску з радістю взяли в КМА", — підсумувала Ворожбит.
В Українському католицькому університеті поки що публічно не прокоментували звинувачення.
- 14 червня у середмісті Києва одночасно пройшли Марш рівності та Марш традиції. Головною вимогою Марша рівності було прийняття законів 5488 (про посилення юридичної відповідальності за негативне ставлення до ЛГБТ) та 9103 (про цивільні партнерства, зокрема одностатеві, що будуть рівнозначними шлюбу). Учасники ж Марша традиції виступили категорично проти прийняття парламентом обох документів.
