Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштування ветеранів від року

Роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштування ветеранів від року

Адріана Муллаянова
29 жовтня, 2025 середа
22:58
Юлія Свириденко

Юлія Свириденко повідомила про запуск нових заходів підтримки ветеранів, які поєднують фінансову допомогу та сприяння працевлаштуванню

Зміст

Про це вона поінфорувала в Telegram.

За її словами, ветерани під час участі у суспільно корисних роботах зможуть отримувати зарплату до 16 000 грн. 

"Роботодавці, які беруть ветеранів на роботу щонайменше на рік, отримуватимуть 100% компенсації зарплати протягом шести місяців, але не більше 1,5 мінімальної зарплати", — зазначила Свириденко.

Крім того, фахівці із супроводу ветеранів отримають право подавати заяву про надання статусу безробітного від імені ветерана (за згодою) та допомагати з оформленням документів на гранти, навчання та ваучери.

"Це створює реальні можливості для соціальної адаптації та економічної незалежності захисників", - наголосила прем’єрка.

  • 9 жовтня очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова розповіла, як ветерани та ветеранки російсько-української війни можуть скористатися програмами для підвищення кваліфікації або здобуття нової професії.


 

