Роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштування ветеранів від року
Юлія Свириденко повідомила про запуск нових заходів підтримки ветеранів, які поєднують фінансову допомогу та сприяння працевлаштуванню
Про це вона поінфорувала в Telegram.
За її словами, ветерани під час участі у суспільно корисних роботах зможуть отримувати зарплату до 16 000 грн.
"Роботодавці, які беруть ветеранів на роботу щонайменше на рік, отримуватимуть 100% компенсації зарплати протягом шести місяців, але не більше 1,5 мінімальної зарплати", — зазначила Свириденко.
Крім того, фахівці із супроводу ветеранів отримають право подавати заяву про надання статусу безробітного від імені ветерана (за згодою) та допомагати з оформленням документів на гранти, навчання та ваучери.
"Це створює реальні можливості для соціальної адаптації та економічної незалежності захисників", - наголосила прем’єрка.
- 9 жовтня очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова розповіла, як ветерани та ветеранки російсько-української війни можуть скористатися програмами для підвищення кваліфікації або здобуття нової професії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.26
- EUR Купівля 48.63Продаж 49.28
- Актуальне
- Важливе