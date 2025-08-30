"Російська помста за державницьку позицію": нардеп Княжицький про вбивство Андрія Парубія у Львові

Про це в етері Еспресо народний депутат Микола Княжицький.

"Я зараз знаходжусь на місці злочину. Тут працює поліція. Очевидно, що вбивство Андрія Парубія є російською помстою за державницьку позицію і намагання знищити лідерів української нації так само як самих українців. Висловлюю співчуття всім близьким і рідним Андрія. Щодо відео з камер, то там був інший час, він вказаний неправильно на відео. Я не буду говорити про точний час, але він точно інший", - повідомив він.

Нардеп наголосив, що зараз дуже важливо швидко знайти вбивцю, а найголовніше покарати замовників, як сидять у Кремлі.

"Він був сам, не мав охорони, йшов неподалік свого дому. На нього чекали. Кілер вистрелив в нього і втік на скутері. Це методи боротьби росіян проти українців, які тривають вже багато років. Андрій загинув як багато українських героїв. Втім, ми маємо зараз все можливе, щоб знайти вбивцю, а найголовніше покарати всіх замовників, які сидять у Кремлі. Ми маємо обовʼязково завершити ту справу, яку почав Андрій", - підсумував Княжицький.