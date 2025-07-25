Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Розпродаж до -50%: твій шанс оновити гардероб разом з MEGASPORT
PR

Розпродаж до -50%: твій шанс оновити гардероб разом з MEGASPORT

Юлія Юліна
25 липня, 2025 п'ятниця
09:00
Суспільство

Літо – це не тільки пора тепла, яскравого сонця та незабутніх пригод, але й чудова нагода оновити свій гардероб

Зміст

Саме зараз MEGASPORT пропонує грандіозний розпродаж зі знижками до 50% на всі товари колекції весна-літо 2025, що дозволить вам придбати стильні речі за вигідними цінами. Незалежно від того, чи шукаєте ви комфортні футболки чоловічі, чи плануєте оновити спортивний стиль для повсякденного життя – цей розпродаж стане справжньою знахідкою для кожного.

Чому варто скористатися розпродажем?

Літні знижки – це ідеальний шанс придбати якісний одяг і взуття відомих брендів за доступними цінами. Завдяки розпродажу ви можете дозволити собі більше, витративши значно менше. Крім того, MEGASPORT пропонує широкий асортимент товарів, серед яких:

  • стильні спортивні костюми;
  • комфортні кросівки для тренувань і прогулянок;
  • яскраві аксесуари, що підкреслюють ваш образ;
  • одяг для активного відпочинку на природі;
  • кофти та штани для осені.

Тож якщо ви давно мріяли оновити гардероб, але відкладали це через високі ціни, саме зараз настав ваш час. Не пропустіть можливість придбати речі, які не лише доповнять ваш стиль, а й подарують комфорт у спекотні літні дні.

Як правильно скористатися знижками?

Щоб отримати максимальну вигоду від розпродажу, варто скористатися простими, але ефективними порадами:

  1. Заздалегідь визначте, які речі вам необхідні найбільше. Це допоможе уникнути спонтанних покупок.
  2. Перегляньте свій гардероб і складіть список того, що потрібно оновити.
  3. Зверніть увагу на універсальні речі, які легко комбінувати між собою.
  4. Слідкуйте за оновленнями асортименту, адже найкращі пропозиції швидко розбирають.
  5. Накопичуйте бонусні бали, які можна використовувати для наступних покупок з Клубною картою.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете максимально ефективно використати бюджет і отримати задоволення від покупок.

MEGASPORT – якість та стиль за доступною ціною

MEGASPORT – це найбільша українська мережа магазинів спортивного одягу та взуття, яка пропонує широкий вибір продукції від світових брендів. Завдяки високим стандартам якості та великому асортименту, ви завжди знайдете тут саме те, що потрібно для активного способу життя. Під час розпродажу ви можете придбати товари таких популярних брендів, як Nike, Adidas, Puma, New Balance та багато інших, зі знижкою до 50%.

Крім того, покупки в MEGASPORT – це завжди зручно та приємно. Ви можете замовити товари в онлайн-магазині або відвідати один з численних магазинів мережі у вашому місті. Професійні консультанти завжди допоможуть підібрати необхідний розмір, модель або колір, щоб ви залишилися задоволені придбанням.

Оновлюй гардероб вигідно!

Не втрачайте можливість оновити свій гардероб за вигідними цінами. Розпродаж у MEGASPORT – це не просто знижки, це справжня можливість придбати якісний спортивний одяг і взуття без зайвих витрат. Завітайте на сайт megasport.ua або звантажуйте застосунок MEGASPORT та обирайте стильні футболки жіночі, зручні спортивні штани, модні кросівки та багато іншого. Пам'ятайте, що гардероб – це не лише стиль, а й комфорт, впевненість та гарний настрій кожного дня!

Теги:
Новини
Україна
бізнес
Читайте також:
дощ
Автор Світлана Кравченко
23 липня, 2025 середа
Де в Україні пройдуть локальні грозові дощі 24 липня: прогноз від синоптикині Наталки Діденко
Автор Зіновія Воронович
24 липня, 2025 четвер
"Коли бачу пляшку води за 76 грн і пляшку олії за 70, – хочеться плакати": голова Укроліяпром про урожай, ціни та "історичні" мита
Євген Дикий
Автор Марина Клюєва
23 липня, 2025 середа
В Україні майдан можливий завжди за однієї умови, - Дикий
Київ
+23.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 42
  • EUR
    Купівля 48.76
    Продаж 49.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
25 липня
09:32
конфлікт між Таїландом і Камбоджею
Між Таїландом і Камбоджею тривають бої, країни обмінялися обстрілами з важкої артилерії
09:26
сили ППО
Сили оборони вночі збили 54 з 61"шахеда", якими РФ атакувала Україну
09:24
Всеукраїнська рада церков закликала до Всесвітньої молитви за Україну в День Незалежності
09:09
Оновлено
безпілотник, дрон
Атака дронів у Росії: у Ставропольському краї, імовірно, атаковано хімзавод, паралізовано роботу відразу 8 аеропортів
09:00
Ексклюзив
Карта бойових дій за 12-19 липня
Ворог не збирається заходити великими силами в місто, а намагається оточити Покровськ, - 59-та ОШБр БПС "Степові хижаки"
08:52
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: сталися влучання на Дніпровщині, є постраждалий
08:12
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 174 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 57 штурмів
08:06
OPINION
блог Лариса Волошина
Антишпигунський алюр огидний
07:42
Сектор Гази
Ізраїль і США відкликали переговорні групи з ХАМАСом щодо припинення вогню в Газі, - NYT
07:38
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 980 військових, 31 артсистему та 3 танки
07:30
Аналітика
Беньямін Нетаньягу та Дональд Трамп
Чи дійсно "Бібі" гальмує мир на Близькому сході: як останні дії Нетаньягу руйнують плани Трампа про нову Рив'єру в секторі Гази
07:05
У Києві з вікна на 21 поверсі випав 4-річний хлопчик: дитина загинула
06:45
Емманюель Макрон
Макрон заявив, що Франція визнає Палестину як державу
06:25
Оновлено
Starlink
Starlink повністю відновився після збою мережі: в чому була проблема
06:21
КНДР, Північна Корея
США запровадили нові санкції проти компаній і громадян КНДР
00:42
ППО Німеччина
Німецька компанія Hensoldt отримала замовлення на радари для ППО на 340 млн євро для України
2025, четвер
24 липня
23:15
Держдепартамент США
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні пакетів допомоги загальною вартістю $330 млн
23:07
ЗСУ
Росіяни витісняють ЗСУ з Кам’янського на Запоріжжі, але захопити село теж не можуть: деталі від речника ОК "Південь"
23:03
Аліссон (праворуч), "Бешикташ" - "Шахтар"
"Шахтар" переміг "Бешикташ" у кваліфікації Ліги Європи
22:47
Кароль Навроцький
Майбутній президент Польщі Навроцький каже, що не поспішає зустрітися з Туском, бо він "найгірший премʼєр"
22:20
Ексклюзив
Олег Рибачук
Початок вересня буде визначальним: політик Рибачук про перебіг подій на арені світової політики
22:14
Ексклюзив
третій день протестів у Києві
У Києві і Львові третій день тривають акції проти закону, який обмежує повноваження НАБУ та САП
22:05
Володимир Зеленський
Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо третього раунду переговорів з РФ
21:57
Трофей Ліги конференцій
Ліга конференцій: "Полісся" сенсаційно програло клубу з Андорри, а "Олександрія" поступилася "Партизану"
21:40
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський вніс до ВР законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП
21:34
Оновлено
РФ обстріляла КАБами центр Харкова: 44 людини постраждали, серед них - 7 дітей
21:24
ОБСЄ
Понад 40 країн ОБСЄ ініціювали "Московський механізм" через жорстоке поводження РФ з українськими військовополоненими
21:21
суд, гроші, штраф
На Одещині оголосили підозру восьми посадовцям, які завдали місцевим бюджетам збитків на 200 млн грн
21:17
Ексклюзив
Юрій Луценко
Офіс президента дізнався, що квартира співвласника "Кварталу 95" Міндіча перебувала під прослуховуванням: Луценко про скандал з НАБУ й САП
20:00
OPINION
Загроза є, але хіба це відповідальність мітингарів?
19:55
Ілон Маск і Дональд Трамп
"Хочу, аби Ілон та весь бізнес у США процвітали": Трамп запевнив, що не знищуватиме компанії Маска
19:44
Оновлено
наслідки атаки на Одесу, 24.07.25
РФ у ніч на 24 липня атакувала Україну дронами та ракетами: в Одесі та на Харківщині загинули люди, в Черкасах є постраждалі
19:39
Ексклюзив
У Defense Express розповіли, скільки TAURUS має Німеччина, і припустили, чи передаватимуть їх Україні
19:28
"Другий день народження": син телеведучого Костянтина Грубича втратив руку на війні
19:27
Естонія
Росія перемістила системи РЕБ ближче до естонського кордону
19:09
Халк Хоган
На 71-му році життя помер актор і рестлер Халк Хоган
18:26
РФ завдала авіаудару по Костянтинівці
РФ завдала авіаудару по Костянтинівці: 2 людини загинули, 14 поранених
18:26
Зеленський Мерц
Зеленський у розмові з Мерцом запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про діяльність антикорупційних органів
18:11
Ексклюзив
"Тут явно не вирішується питання припинення вогню": дипломат Шамшур про третій раунд переговорів у Стамбулі
18:09
Оновлено
Укрзалізниця, потяг, поїзд
Немає квитків на потяги: Укрзалізниця розповіла, що відбувається та як із цим бореться
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV