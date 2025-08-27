Сирський зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії Радакіном та його наступником Найтоном: про що говорили

Про це головком повідомив у Facebook.

Сирський акцентував, що ці переговори стали черговим свідченням дієвого стратегічного партнерства України та Сполученого Королівства у військовій галузі.

"Розповів колегам про оперативну обстановку на фронті, можливі шляхи розвитку двосторонньої співпраці та першочергові потреби Сил оборони України в озброєнні і військовій техніці. Це системи ППО і ракети, артилерійські системи, РСЗВ тощо", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Він відмітив, що це був останній офіційний візит Ентоні Радакіна в Україну на посаді начальника Штабу оборони Великої Британії.

"Ще раз висловлюю йому та в його особі – уряду і всьому народу Британії глибоку вдячність за величезний внесок у розвиток спроможностей Сил оборони України, консолідацію міжнародної підтримки та військової допомоги для відбиття російської агресії. Саме адмірал Ентоні Радакін протягом цих чотирьох років був головним лобістом надання Україні летального озброєння, починаючи з 2 тисяч протитанкових комплексів NLAW напередодні повномасштабного російського вторгнення", - наголосив Олександр Сирський.

Він також вручив Ентоні Радакіну найвищу відзнаку головнокомандувача Збройних Сил України – почесний нагрудний знак "Хрест заслуги".

фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

"Впевнений, що британська підтримка України залишатиметься такою непохитною і з наступним начальником Штабу оборони Великої Британії – головним маршалом авіації сером Річардом Найтоном", - резюмував Сирський.