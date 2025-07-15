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Справа Шабуніна: понад 60 ГО закликали Зеленського, Офіс генпрокурора й ДБР не допускати політичних розправ і переслідувань

Марія Музиченко
15 липня, 2025 вiвторок
17:25
Суспільство Віталій Шабунін

Представники громадських організацій 15 липня підписали заяву щодо справи керівника ЦПК Віталія Шабуніна, і закликали не допускати використання системи правосуддя для політичних розправ та переслідувань

Зміст

Про це повідомляє Zmina.

Представники правозахисних, антикорупційних організацій та інших громадських об’єднань опублікували заяву щодо справи керівника ЦПК Віталія Шабуніна.

За даними ЦПК, під час обшуків у Шабуніна ДБР допустило значні порушення, такі як відсутність судових ухвал, унеможливлення присутності адвокатів, невиконання відеофіксації вилучення майна, зокрема телефонів та дитячих планшетів, і вилучення речей, не пов'язаних зі справою.

Згідно із заявою, ДБР оголосило Шабуніну підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Ці звинувачення стосуються періоду його службового відрядження до НАЗК, яке відбувалося за наказом командування та під час якого він отримував стандартне грошове забезпечення, і не міг впливати на нарахування виплат, що робить його підозру в шахрайстві необґрунтованою.

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Окрім цього ГО повідомляють, що ДБР маніпулятивно згадало використання Шабуніним волонтерського авто, хоча це не увійшло до підозри, оскільки є законним. ЦПК зазначає, що автомобіль, придбаний за кошти CEO Club, був спеціально переданий для потреб Шабуніна. 

"Таким чином, дії органів досудового розслідування можна розцінювати або як цілковиту некомпетентність посадових осіб і невідповідність займаній посаді, або як цілеспрямовану атаку з метою тиску на Віталія Шабуніна, який під час несення військової служби продовжував критикувати роботу державних органів", - йдеться у заяві.

На думку підписантів, кримінальне переслідування має ознаки політичної вмотивованості та зловживання правом. Це суперечить статтям 18, 6 і 10 Конвенції про захист прав людини, що стосуються меж обмеження прав, справедливого суду та свободи вираження поглядів.

Представники закликали президента висловитися проти політично вмотивованих переслідувань активістів, директора ДБР - відсторонити слідчих, усунути їхні порушення та особисто очолити розслідування, а Генпрокурора - забезпечити об'єктивність, розслідувати дії слідчих та закрити справу щодо Шабуніна.

Що відомо про справу Шабуніна

Керівник ЦПК Віталій Шабунін у лютому заявив, що Офіс президента переводить його з Києва на Харківщину.

11 липня слідчі ДБР провели обшуки у голови правління ЦПК Віталія Шабуніна за місцем його служби та вдома. Йому оголосили підозру в шахрайстві та ухиленні від військової служби. 

ЦПК розцінює це як чергову атаку та пов'язує її з критикою Офісу президента та Андрія Єрмака, припускаючи, що переведення Шабуніна подалі від столиці було зроблено для перешкоджання адвокатам. 

15 липня в Печерському суді Києва розпочалося засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Теги:
Новини
Україна
корупція в Україні
ДБР
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