Справа Шабуніна: понад 60 ГО закликали Зеленського, Офіс генпрокурора й ДБР не допускати політичних розправ і переслідувань

Про це повідомляє Zmina.

Представники правозахисних, антикорупційних організацій та інших громадських об’єднань опублікували заяву щодо справи керівника ЦПК Віталія Шабуніна.

За даними ЦПК, під час обшуків у Шабуніна ДБР допустило значні порушення, такі як відсутність судових ухвал, унеможливлення присутності адвокатів, невиконання відеофіксації вилучення майна, зокрема телефонів та дитячих планшетів, і вилучення речей, не пов'язаних зі справою.

Згідно із заявою, ДБР оголосило Шабуніну підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Ці звинувачення стосуються періоду його службового відрядження до НАЗК, яке відбувалося за наказом командування та під час якого він отримував стандартне грошове забезпечення, і не міг впливати на нарахування виплат, що робить його підозру в шахрайстві необґрунтованою.

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Окрім цього ГО повідомляють, що ДБР маніпулятивно згадало використання Шабуніним волонтерського авто, хоча це не увійшло до підозри, оскільки є законним. ЦПК зазначає, що автомобіль, придбаний за кошти CEO Club, був спеціально переданий для потреб Шабуніна.

"Таким чином, дії органів досудового розслідування можна розцінювати або як цілковиту некомпетентність посадових осіб і невідповідність займаній посаді, або як цілеспрямовану атаку з метою тиску на Віталія Шабуніна, який під час несення військової служби продовжував критикувати роботу державних органів", - йдеться у заяві.

На думку підписантів, кримінальне переслідування має ознаки політичної вмотивованості та зловживання правом. Це суперечить статтям 18, 6 і 10 Конвенції про захист прав людини, що стосуються меж обмеження прав, справедливого суду та свободи вираження поглядів.

Представники закликали президента висловитися проти політично вмотивованих переслідувань активістів, директора ДБР - відсторонити слідчих, усунути їхні порушення та особисто очолити розслідування, а Генпрокурора - забезпечити об'єктивність, розслідувати дії слідчих та закрити справу щодо Шабуніна.

Що відомо про справу Шабуніна

Керівник ЦПК Віталій Шабунін у лютому заявив, що Офіс президента переводить його з Києва на Харківщину.

11 липня слідчі ДБР провели обшуки у голови правління ЦПК Віталія Шабуніна за місцем його служби та вдома. Йому оголосили підозру в шахрайстві та ухиленні від військової служби.

ЦПК розцінює це як чергову атаку та пов'язує її з критикою Офісу президента та Андрія Єрмака, припускаючи, що переведення Шабуніна подалі від столиці було зроблено для перешкоджання адвокатам.

15 липня в Печерському суді Києва розпочалося засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.