"Столиці ЄС обговорюють, як зупинити цей розворот до часів Януковича": Климпуш-Цинцадзе про обмеження повноважень НАБУ та САП

Таку думку висловила народна депутатка України Іванна Климпуш-Цинцадзе в етері Еспресо.

"На даний момент усі столиці дуже жорстко і дуже ретельно обговорюють, в який спосіб потрібно реально реагувати для того, щоби зупинити цей розворот до 12-13 року часів Януковича, який вчора здійснила влада. Здійснив безпосередньо президент Зеленський за допомогою своєї монобільшості, як бачимо, за допомогою таких милиць, як Батьківщина чи ОПЗЖ, чи групи мажоритарників. І це те, що вчора відбулося. Розворот країни від євроінтеграційного курсу. Чіткий, на жаль, і однозначний. Насправді створення антикорупційної інфраструктури, в тому числі НАБУ і САП - це були конкретні вимоги для того, щоб ми отримали безвіз. А відповідно здійснили перші кроки по наближенню нашого законодавства до європейського. Так, в Європі в різний спосіб вирішується питання долання корупції", - сказала вона.

Іванна Климпуш-Цинцадзе зауважила, що масштаби корупції в Україні вимагали додаткових інструментів, на які наша країна погодилась, які нам затвердили і які дозволили українським громадянам подорожувати до Європи без додаткових перешкод: "Друге, насправді в кінці жовтня, ми побачимо звіт Європейської комісії про розширення, який буде стосуватися всіх країн-кандидатів. І я передбачаю, що ми будемо мати дуже жорсткі, чіткі, юридично вивірені конкретні зауваги до того, що відбулося в Україні і вимоги Якщо Україна реально націлена на членство в Європейському Союзі, вимоги щодо того, що потрібно змінити".

"Але я би хотіла сподіватися, що все-таки вистачить тверезості оговтатися від вседозволеності як Зеленському, так і його компанії, чи гопкомпанії, і, власне, зараз і під тиском українського суспільства, і під тиском, якщо хочете, міжнародних партнерів, я хочу нагадати, що понад 50% нашого бюджету сьогодні через макрофінансову допомогу і від Європейського Союзу, ні від МВФ, на умовах пільгових кредитів сьогодні наповнюється саме нашими партнерами, а не нами. Ми, на жаль, під час війни не збираємо ту кількість податків, які би дозволили нам платити за ще щось, окрім наших зусиль по обороні держави. Так от, на сьогодні ми отримали вже заяву ОСРу, яка говорить про те, що знищення незалежності на це декорпусної інфраструктури підважує потенційні можливості інвестування у оборонну промисловість України. Це що? Це не злочин проти держави України, знищується її опірність, її спроможність взагалі захищатися тим президентом і його цими поплічниками", - додала народна депутатка.