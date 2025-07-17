"Це схоже на новий конструкт Кабміну з пріоритетами на сектор безпеки й економіку", - політолог Буряченко про уряд Свириденко

Таку думку висловив виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" кандидат політичних наук Олексій Буряченко в етері Еспресо.

"Цей уряд має розуміти, що так чи інакше він тимчасовий, що він дійсно зіштовхнувся з безпрецедентними викликами як економічного змісту, так і перш за все, звичайно, безпекового змісту. Тобто це в них має бути на рівні місії. І от дуже добре було б, якщо пані Свириденко зі своєю командою, а команда самої Свириденко представлена в цьому уряді декількома міністрами на досить серйозних напрямах, і от якщо б вони цієї програми дотримувалися і казали: не заважайте нам її реалізовувати, тому що це наша місія, і ми усвідомлюємо, що ми так чи інакше підемо з цієї посади, - можливо, вже навіть через перші пів року почнеться якась точкова ротація, то це направду був би дуже сильний крок перш за все для самої пані Свириденко. Тому я двома руками за її програму, щоб вона все ж таки її презентувала", - сказав він.

Олексій Буряченко зауважив, що наразі складається враження, що пріоритетами нового уряду будуть сектор безпеки та оборони й економіка.

"Зараз це дійсно схоже на певний новий конструкт Кабінету Міністрів з пріоритетами більше на сектор безпеки і оборони, звичайно, на економіку, враховуючи специфіку самої бувшої першої віцепрем'єр-міністерки і міністерки економіки пані Свириденко, тому що цей фронт сфери оборони потрібно забезпечувати економічними складовими. А от відносно соціальних питань, от тут, скоріше за все, це буде ахіллесовою п'ятою цього уряду. Тому що в межах того, що наші іноземні партнери вже не так регулярно, скажімо так, підтримують українську економіку, нам потрібно буде приймати, скоріш за все, у певний період непопулярні рішення", - вважає він.

Політолог наголосив, що підсилення сфери оборони було б хорошим результатом роботи нового уряду.

"Ну от як мінімум що стосується цих спецпенсій суддям, прокурорам ну і деяких інших абсолютно неадекватних соціальних виплат - чи це буде подобатись? Ні, це не буде подобатись. Це буде викликати певну критику, певний негатив. І ми з вами чудово знаємо, що найбільш болюче питання для суспільства - це саме соціальні питання. А от тут потрібно буде досягати цьому уряду певних компромісів. Тому так, якщо, скажімо, підводити певні проміжні підсумки, з великою вірогідністю було б уже гарним результатом, якщо б цей "уряд камікадзе", "уряд самогубців" дійсно, витримав такий непростий час, дійсно підсилив нашу сферу оборони. Дійсно, вибудували українську економіку, поставили її на військові рейки. Але потім під тиском обставин так чи інакше, я думаю, що вони все одно підуть", - додав Олексій Буряченко.