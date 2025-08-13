У фокусі будівництво заводу артилерійських снарядів: Шмигаль провів розмову з керівником Rheinmetall Group Паппергером
Міністр оборони Денис Шмигаль 13 серпня провів телефонну розмову з керівником німецького концерну Rheinmetall Group Арміном Паппергером щодо робочих питань
Про це він поінформував у telegram.
"Провів розмову з Арміном Паппергером, керівником Rheinmetall Group. Це наш давній і важливий партнер. Маємо зразкову співпрацю в трьох напрямках: бронетехніка, боєприпаси, системи ППО", – зауважив Шмигаль.
Він підкреслив, що в фокусі з Rheinmetall Group зараз є розвиток спільних проєктів в Україні, серед яких – будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів.
"Проговорили ключові етапи та робочі питання. Рухаємося за планом. Визначив покращену механіку координації. Працюємо разом чітко і швидко. Цінуємо нашу співпрацю", – додав міністр оборони.
- У квітні заступники міністра оборони України провели робочу зустріч із делегацією німецької компанії Rheinmetall Landsystem GmbH на чолі з її генеральним директором Бйорном Бернхардом. Ця компанія однією із перших локалізувала виробництво в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.71
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.8
- Актуальне
- Важливе