У фокусі будівництво заводу артилерійських снарядів: Шмигаль провів розмову з керівником Rheinmetall Group Паппергером

Про це він поінформував у telegram.

"Провів розмову з Арміном Паппергером, керівником Rheinmetall Group. Це наш давній і важливий партнер. Маємо зразкову співпрацю в трьох напрямках: бронетехніка, боєприпаси, системи ППО", – зауважив Шмигаль.

Він підкреслив, що в фокусі з Rheinmetall Group зараз є розвиток спільних проєктів в Україні, серед яких – будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів.

"Проговорили ключові етапи та робочі питання. Рухаємося за планом. Визначив покращену механіку координації. Працюємо разом чітко і швидко. Цінуємо нашу співпрацю", – додав міністр оборони.