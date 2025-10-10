У Києві через атаку РФ на енергетику рух поїздів метро на лівому березі тимчасово неможливий

Про це повідомили у facebook КП "Київський метрополітен".

Так, зокрема, рух поїздів метрополітену буде відсутній на лівому березі.

Червона лінія:

Поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна", інтервал руху — 6 хвилин.

Синя лінія:

Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" — "Теремки", інтервал руху - 6 хвилин.

Зелена лінія:

Поїзди курсуватимуть між станціями "Сирець" — "Кловська", інтервал руху — 7 хвилин.

"Рух поїздів на ділянці від "Печерська" до "Червоного хутора" тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію. Під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють у режимі укриття", - наголосили в КП "Київський метрополітен".

Пізніше інформацію уточнили: рух поїздів від станції "Сирець" до станції "Видубичі" відновили, інтервали очікування поїзда - 7 хвилин.

"Рух поїздів між станціями "Славутич"та "Червоний хутір" наразі неможливий через поточну ситуацію з електроживленням", - додали представники київського метрополітену.

Щодо роботи станцій "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" у метрополітені уточнили: "Під час повітряної тривоги рух поїздів на відкритій ділянці призупиняється. Після завершення тривоги, а також з урахуванням поточної ситуації з електропостачання — додатково повідомимо як курсуватимуть поїзди на відкритій ділянці".