Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство У Києві через атаку РФ на енергетику рух поїздів метро на лівому березі тимчасово неможливий

У Києві через атаку РФ на енергетику рух поїздів метро на лівому березі тимчасово неможливий

Дар'я Тарасова
10 жовтня, 2025 п'ятниця
06:12
Суспільство

Через складну енергетичну ситуацію в столиці сьогодні, 10 жовтня, рух поїздів метрополітену розпочнеться зі змінами. На деяких ділянках поїзди не курсуватимуть

Зміст

Про це повідомили у facebook КП "Київський метрополітен".

Так, зокрема, рух поїздів метрополітену буде відсутній на лівому березі.

Червона лінія:

Поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна", інтервал руху — 6 хвилин.

Синя лінія:

Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" — "Теремки", інтервал руху - 6 хвилин.

Зелена лінія:

Поїзди курсуватимуть між станціями "Сирець" — "Кловська", інтервал руху — 7 хвилин.

"Рух поїздів на ділянці від "Печерська" до "Червоного хутора" тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію. Під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють у режимі укриття", - наголосили в КП "Київський метрополітен".

Пізніше інформацію уточнили: рух поїздів від станції "Сирець" до станції "Видубичі" відновили, інтервали очікування поїзда - 7 хвилин.

"Рух поїздів між станціями "Славутич"та "Червоний хутір" наразі неможливий через поточну ситуацію з електроживленням", - додали представники київського метрополітену.

Щодо роботи станцій "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" у метрополітені уточнили: "Під час повітряної тривоги рух поїздів на відкритій ділянці призупиняється. Після завершення тривоги, а також з урахуванням поточної ситуації з електропостачання — додатково повідомимо як курсуватимуть поїзди на відкритій ділянці".

  • З вечора 9 жовтня Росія атакує Україну дронами. У Києві уламки впали на житловий будинок, 9 людей постраждали, у Запоріжжі загинула 7-річна дитина.
  • Уночі 10 жовтня Росія завдала масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атаки частина Києва залишилась без світла, є проблеми з водопостачанням.

 

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
новини Києва
Енергетика
Читайте також:
крилата ракета "Tomahawk"
Автор Дмитро Марценишин
8 жовтня, 2025 середа
ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні
Придністров'я
Автор Оксана Ліховід
8 жовтня, 2025 середа
Є ознаки, що Придністров'я вже не дуже проти вступу до ЄС, - Національний конгрес українців Молдови
крилата ракета "Tomahawk"
Автор Ірена Моляр
7 жовтня, 2025 вiвторок
"На холєру нам потрібні ті Tomahawk, якщо маємо власні "Фламінго", - Снєгирьов
Київ
+11.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.24
    Купівля 41.24
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
10 жовтня
07:29
Огляд
Чому Україна знову переведе годинник на зимовий час, якщо закон про скасування вже ухвалили
07:18
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака Росії на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, ДТЕК працює над відновленням живлення
06:34
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
Речник ХАМАС Халіль аль-Хайя повідомив про припинення вогню у секторі Гази. Уряд Ізраїлю схвалив резолюцію
05:52
Оновлено
Атака РФ, наслідки у Печерському районі Києва
Росія атакує Україну дронами та ракетами: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві уламки впали на житловий будинок, 9 постраждалих
00:53
"Розвиток емпатії, інклюзивне мислення, психічне здоров’я": діти 5-10 років зможуть відвідувати інтерактивні заняття "Уроки Турботи"
00:00
Оновлено
Йоель Пох'янпало (в центрі), Фінляндія - Литва, відбір ЧС-2026
Відбір на ЧС-2026: результати матчів 9 жовтня
2025, четвер
9 жовтня
23:40
Оновлено
Генштаб, фронт
Від початку доби на фронті відбулося 199 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку
22:52
Пішов із життя співзасновник телеканалу "1+1" Борис Фуксман
22:23
Bring Kids Back UA
"Примушували ходити до російської школи і погрожували матері": Україна повернула 23 дітей та підлітків з ТОТ
21:51
Збірна України, Бельгія - Україна, Єгор Ярмолюк
ЧС-2026: Ребров розповів про втрату футболіста АПЛ перед грою з Ісландією
21:42
Ексклюзив
Валерій Залужний
Заява Залужного свідчить, що він має політичні амбіції, - політолог Саакян
21:24
ЗАЕС
Блекаут на ЗАЕС: Гроссі оголосив про домовленість щодо відновлення електропостачання станції з енергосистеми України
21:09
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Занадто багато говорять зайвого: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос про виробництво власних ракет
21:08
Анонс
Експозиція Алли Горської та Віктора Зарецького
50 творів подружжя Алли Горської та Віктора Зарецького: в Києві пройде унікальна виставка графіки
20:59
Пресреліз
Арсеній Яценюк
Китай є тиловим офісом, який фінансує війну проти України та всіх демократій, - Яценюк
20:38
Європарламент
Європарламент закликав збивати повітряні цілі, що порушують повітряний простір країн ЄС
20:15
Ексклюзив
Юрій Ушаков
Ушаков перевертає дошку аргументів: у Кремлі знов хочуть повернутися до дискусій із Трампом, - аналітик Горбач
20:02
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
Інфляція нікуди не зникне: що радить економіст Длігач українцям
20:01
Володимир Зеленський
Зеленський: Вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін
20:01
OPINION
Казус Арестовича: як цей покидьок потрапив на Банкову?
19:50
Пресреліз
Андрій Парубій
"Це ціна нашої свободи": у Львові згадували Андрія Парубія
19:42
Дональд Трамп
"Заручників буде звільнено у понеділок або вівторок": Трамп оголосив де відбудеться підписання угоди щодо Гази
19:39
підземне сховище газу
Удари РФ по газовій інфраструктурі: Нафтогаз взяв кредит у 3 млрд грн на закупівлю імпортного газу
19:07
Ексклюзив
дрон "Багнет"
"Стіна дронів" у ЄС може бути малоефективною проти російських атак, - авіаексперт Храпчинський
18:54
СБУ затримала одного з керівників БЕБ на Одещині, за підозрою у ведені бізнесу з РФ
18:38
Ільхам Алієв та Володимир Путін (праворуч)
Путін визнав, що азербайджанський пасажирський літак зазнав катастрофи через російські ракети
18:34
інфляція, ціни
В Україні подорожчала освіта, зате подешевшали харчі: як змінились ціни у вересні
18:15
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, - Сирський
18:13
Ексклюзив
зсу танк
Війна на виснаження на фінальній стадії: кожна зі сторін на межі надлому, - аналітик Горбач
18:00
OPINION
Путін відкрито називає головним ворогом Росії саме Європу
17:46
Ласло Краснагоркаї
Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Краснагоркаї
17:45
Огляд
Бізнесмен, який здолав нацистську систему смерті: як Оскар Шиндлер врятував сотні євреїв – серед них могли бути і вихідці з України
17:20
Інтерв’ю
Анастасія Матов
Анастасія Матов долучилася до лав ЗСУ у 18 років. Зараз їй 19 і вона служить у Десантно-штурмових військах
17:16
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
Експорт зброї підсилить інтерес європейців до підтримки України, - дипломат Веселовський
16:55
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:09
Георгій Тихий
"Вето Угорщини є політично вмотивованим": У МЗС наголосили, що Україна готова до відкриття кластерів і буде над цим працювати
16:04
Огляд
Укроборонпром
Рада дозволила оборонним підприємствам тимчасово бронювати працівників, які не стоять на військовому обліку. Деталі законопроєкту
16:02
Володимир Зеленський
Зеленський привітав Бабіша з перемогою на виборах у Чехії та домовився з ним про зустріч
16:02
OPINION
Мир у Газі зосередить увагу США на війні в Україні
15:56
Ексклюзив
український безпілотник Punisher
Практично все, що ми бачимо на фронті, - від українських виробників або розробників, - ексміністр оборони Загороднюк
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV