У Києві через атаку РФ на енергетику рух поїздів метро на лівому березі тимчасово неможливий
Через складну енергетичну ситуацію в столиці сьогодні, 10 жовтня, рух поїздів метрополітену розпочнеться зі змінами. На деяких ділянках поїзди не курсуватимуть
Про це повідомили у facebook КП "Київський метрополітен".
Так, зокрема, рух поїздів метрополітену буде відсутній на лівому березі.
Червона лінія:
Поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна", інтервал руху — 6 хвилин.
Синя лінія:
Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" — "Теремки", інтервал руху - 6 хвилин.
Зелена лінія:
Поїзди курсуватимуть між станціями "Сирець" — "Кловська", інтервал руху — 7 хвилин.
"Рух поїздів на ділянці від "Печерська" до "Червоного хутора" тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію. Під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють у режимі укриття", - наголосили в КП "Київський метрополітен".
Пізніше інформацію уточнили: рух поїздів від станції "Сирець" до станції "Видубичі" відновили, інтервали очікування поїзда - 7 хвилин.
"Рух поїздів між станціями "Славутич"та "Червоний хутір" наразі неможливий через поточну ситуацію з електроживленням", - додали представники київського метрополітену.
Щодо роботи станцій "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" у метрополітені уточнили: "Під час повітряної тривоги рух поїздів на відкритій ділянці призупиняється. Після завершення тривоги, а також з урахуванням поточної ситуації з електропостачання — додатково повідомимо як курсуватимуть поїзди на відкритій ділянці".
- З вечора 9 жовтня Росія атакує Україну дронами. У Києві уламки впали на житловий будинок, 9 людей постраждали, у Запоріжжі загинула 7-річна дитина.
- Уночі 10 жовтня Росія завдала масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атаки частина Києва залишилась без світла, є проблеми з водопостачанням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.71
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе