У РФ поширюють фейк, що Україна нібито відмовляється забирає близько 90 своїх громадян з грузинського кордону, - ЦПД

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Згідно з повідомленням, російські пропагандисти поширюють фейк, що Україна нібито не бажає приймати власних громадян, включаючи військовополонених та колишніх в'язнів, з нейтральної території.

Насправді ж ситуація зовсім інша. Головне управління розвідки Міністерства оборони України пояснило, що з початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти незаконно вивозили засуджених осіб з тимчасово окупованих територій. Після закінчення терміну покарання цих людей відпускали з довідками, які не є офіційними документами для перетину кордону.

Рішення про в’їзд ухвалює грузинська сторона. Українське консульство в Тбілісі видає відповідні ноти, що підтверджують готовність оформити посвідчення на повернення в Україну. Але, як пояснили в ЦПД, таке посвідчення можуть отримати лише ті, чиє громадянство підтверджено. Якщо людина не є громадянином України, консул не має підстав оформлювати документи.

Українська сторона з самого початку цієї ситуації діє системно та скоординовано. Питанням повернення громадян займаються Офіс Президента, МЗС, ГУР, Координаційний штаб, омбудсмен. Усі громадяни України, які мають підтверджуючі документи, отримують допомогу і повертаються додому.

"Мета фейку — дискредитувати Україну як державу, що нібито "кидає своїх"", - підсумували в ЦПД.