У РФ поширюють фейк, що Україна нібито відмовляється забирає близько 90 своїх громадян з грузинського кордону, - ЦПД
Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України спростував інформацію, що активно поширюється російськими пропагандистськими ЗМІ, щодо того, що Україна нібито відмовляється забирати близько 90 своїх громадян, які перебувають на пункті пропуску "Верхній Ларс" на грузинському кордоні
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Згідно з повідомленням, російські пропагандисти поширюють фейк, що Україна нібито не бажає приймати власних громадян, включаючи військовополонених та колишніх в'язнів, з нейтральної території.
Насправді ж ситуація зовсім інша. Головне управління розвідки Міністерства оборони України пояснило, що з початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти незаконно вивозили засуджених осіб з тимчасово окупованих територій. Після закінчення терміну покарання цих людей відпускали з довідками, які не є офіційними документами для перетину кордону.
Рішення про в’їзд ухвалює грузинська сторона. Українське консульство в Тбілісі видає відповідні ноти, що підтверджують готовність оформити посвідчення на повернення в Україну. Але, як пояснили в ЦПД, таке посвідчення можуть отримати лише ті, чиє громадянство підтверджено. Якщо людина не є громадянином України, консул не має підстав оформлювати документи.
Українська сторона з самого початку цієї ситуації діє системно та скоординовано. Питанням повернення громадян займаються Офіс Президента, МЗС, ГУР, Координаційний штаб, омбудсмен. Усі громадяни України, які мають підтверджуючі документи, отримують допомогу і повертаються додому.
"Мета фейку — дискредитувати Україну як державу, що нібито "кидає своїх"", - підсумували в ЦПД.
- Раніше МЗС України повідомляло, що на російсько-грузинському кордоні утримують у неналежних умовах громадян України, котрих депортували з РФ після відбуття покарання на її території.
- 19 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські дипломати працюють над організацією повернення на Батьківщину українських громадян, яких Росія без документів вивезла до грузинського кордону.
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