Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Українська правоохоронна й антикорупційна системи є сильнішими, ніж будь-коли": голова АРМА підтримала закон, що обмежує повноваження НАБУ й САП

"Українська правоохоронна й антикорупційна системи є сильнішими, ніж будь-коли": голова АРМА підтримала закон, що обмежує повноваження НАБУ й САП

Дар'я Куркіна
23 липня, 2025 середа
15:33
Суспільство Олена Дума

Голова АРМА Олена Дума підтримала підписаний президентом закон щодо НАБУ та САП і сказала, що держава "здійснила вірні кроки, в країні наводиться лад"

Зміст

Про це вона написала в facebook.

"Антикорупційна інфраструктура працює і працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше. Події, які відбуваються цими днями, я особисто пережила. У 2023 році я очолила орган, який мав максимально негативну репутацію. Ми стикнулися з повною відсутністю міжнародної технічної допомоги та заблокованим управлінням російських корпоративних прав.

Цю псевдореформу просували всім знайомі обличчя, які завжди використовували міжнародних партнерів, не надаючи їм правдиву інформацію, підставляючи Україну та формуючи з неї образ "корумпованої держави". Для чого? Щоб виділяли більше коштів саме на них", – зазначила Дума.

Вона заявила, що АРМА – частина антикорупційної інфраструктури, яка "працює і виконує свою місію, незважаючи на всі спроби дискредитації".

"Зараз українська правоохоронна та антикорупційна системи є сильнішими, ніж будь-коли, і я впевнена, що справжня справедливість та верховенство права переможуть усі маніпуляції та підміни понять", – резюмувала очільниця АРМА.

Закон №12414: що передувало

Нагадаємо, 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. 

Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Йдеться про законопроєкт № 12414 про зміни до Кримінального кодексу. До нього хочуть включити правки, які наділять генпрокурора повноваженнями:

  • забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;
  • бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
  • надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;
  • самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Також правки обмежать діяльність САП, а саме прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Зокрема, президент після підписання заявив, що НАБУ і САП продовжать роботу, а генеральний прокурор налаштований на забезпечення реальної невідворотності покарання.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів. 

Зеленський 23 липня провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів на тлі протестів після ухвалення закону, що руйнує гарантії незалежності НАБУ й САП.

 

Теги:
Новини
Україна
корупція в Україні
НАБУ
Читайте також:
Руслан Кравченко
Автор Світлана Кравченко
23 липня, 2025 середа
Генпрокурор Кравченко заявив, що не проти акцій протесту проти ухвалення закону про НАБУ і САП
підозра, НАБУ
Автор Марина Клюєва
22 липня, 2025 вiвторок
"Немає великої трагедії": Омелян про законопроєкт щодо НАБУ та САП
Дмитро Пєсков
Автор Юлія Юліна
22 липня, 2025 вiвторок
Пєсков сказав, що потрібно для прямих перемовин між Путіним і Зеленським
Київ
+27.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 48.62
    Продаж 49.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
23 липня
16:17
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
РФ щодня використовує проти Сил оборони 27 тис. артснарядів. Рік тому було більше
16:08
Ігор Коломойський, суд
Справа заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку: НАБУ й САП повідомили про завершення слідства щодо Коломойського
16:06
Оновлено
Перед перемовинами з РФ у Стамбулі українська делегація зустрілася в Анкарі з Ердоганом
16:00
OPINION
Самодержець. Як президент Зеленський поставив хрест на позитивній згадці в історії
16:00
Ексклюзив
Президент Болгарії Румен Радев
Президент Болгарії постійно повторює наративи та пропагандистські тези Кремля, - політичний радник у Європарламенті
16:00
Оновлено
Наслідки атаки на Кривий Ріг 23 липня
РФ атакувала Україну дронами: у Кривому Розі влучання у підприємство й приватні будинки, частина Сум без електропостачання
15:46
зенітно ракетний комплекс Patriot
Обіцяні Україні системи Patriot доставлять не раніше 2026 року, – Spiegel
15:38
Генпрокурор Руслан Кравченко
"Незалежність інституцій не пропала": генпрокурор Кравченко щодо закону, який обмежує повноваження НАБУ й САП
15:31
окупанти, орки
У Торську на Донеччині окупанти розстріляли цивільного на велосипеді: триває розслідування
15:30
Ексклюзив
Україна ЄС
Миттєвого переходу до європейського рівня життя не буде, - нардеп Галайчук
15:10
Руслан Кравченко
"Кожен крок не потрібно погоджувати з генпрокурором": Кравченко про закон, що обмежує повноваження НАБУ й САП
14:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:12
Андрій Сибіга й Гідеон Саар
Очільники МЗС України й Ізраїлю в Києві домовилися започаткувати стратегічний діалог щодо іранської загрози
14:03
OPINION
Український авторитаризм будуватимуть на ренті з європейських грошей
13:51
PR
Максимальна економія для автомобіліста: 5 способів заощаджувати з ESHOP від LKQ
13:36
Дональд Туск виступає на брифінгу щодо змін в уряді
Туск оголосив оновлений склад уряду Польщі
13:30
НАБУ
НАБУ й САП після зустрічі в Офісі президента заявили про необхідність відновити скасовані гарантії незалежності
13:05
Катерина Черногоренко
Заступниця глави Міноборони з питань цифровізації Черногоренко залишає посаду та прозвітувала про роботу
12:53
Аварія винищувача Mirage-2000 на Волині: ДБР почало розслідування
12:52
Аналітика
Варта-2
Міністерство оборони і оборонної промисловості: чи є в цьому сенс?
12:48
Василь Малюк
Малюк заявив, що СБУ працює для забезпечення рівності всіх перед законом, а НАБУ "проходить очищення"
12:45
Огляд
міжнародний огляд
Сирський просить Трампа допомогти перенести війну у Росію, а Зеленський отримує шквал критики через новий закон. Акценти світових ЗМІ 23 липня
12:29
Зеленський зустрівся з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів 23 липня
"Ми чуємо, що каже суспільство": Зеленський зустрівся з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів й анонсував спільний план дій
12:19
Огляд
акція протесту біля памʼятника Шевченка у Львові
Зеленський та його адміністрація замкнулися в собі: як західні ЗМІ описують протести в Україні та послаблення незалежності НАБУ та САП
12:18
дощ
Де в Україні пройдуть локальні грозові дощі 24 липня: прогноз від синоптикині Наталки Діденко
12:06
ОЕСР
Організація економічного співробітництва й розвитку попередила ОП про наслідки рішення щодо НАБУ
12:02
OPINION
Перемоги не буде, допоки помилка 2019 залишається на місці
11:54
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Адміністрація США на чолі з Трампом може і не помітити цього: політолог-міжнародник про закон щодо НАБУ та САП
11:47
На Херсонщині через російський удар постраждали двоє 13-річних дітей
11:41
Держдеп США
У Трампа звинуватили ЄС в "орвелівській" цензурі через регулювання соцмереж та онлайн-платформ
11:25
електроенергія
Негода знеструмила 122 населені пункти в семи областях: ситуація в енергосистемі 23 липня
11:18
"Це величезний тиск": глава міненергетики США назвав запровадження санкцій проти нафти РФ цілком реальною можливістю
11:06
Ексклюзив
Акція проти законопроєкту, що обмежує НАБУ та САП
Наступними будуть журналісти й критики, влада буде намагатись виграти наступні вибори, - голова правління Фундації DEJURE Жернаков
10:54
Корабель рф
РФ розпочала масштабні військові навчання в Тихому, Північному Льодовитому океанах і двох морях
10:50
Ексклюзив
Руслан Кравченко
Генпрокурор зможе закривати справи топпосадовців за заявою самого фігуранта, - членкиня правління ЦПК Шевчук
10:26
Олександр Сирський
Сирський за декілька днів до 60-річчя запевнив, що не піде у відставку
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 липня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:13
втрати окупантів
За весь час Курської операції загинуло і було поранено 80 тис. військових армії РФ, - Сирський
10:01
OPINION
Жодні чорнила не здатні перекреслити кров
09:45
Ексклюзив
Олексій Чернишов, НАК "Нафтогаз"
Усе почалося зі справи Чернишова, НАБУ дуже близько добралось до оточення президента, - аналітик Несходовський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV