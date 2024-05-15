Військові та цивільні: в Україні зниклими за особливих обставин вважають майже 38 тис. людей

Про це повідомила координаторка Груп родин військовополонених громадської організації "Медійна ініціатива за права людини" (МІПЛ) Олена Белячкова на пресконференції в українській місії при ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ

"На сьогодні кількість зниклих безвісти становить офіційно майже 38 тис. осіб - це та цифра, яка внесене до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, згідно із заявами, які подали рідні зниклих безвісти", - сказала Белячкова.

Водночас координаторка МІПЛ наголосила, що фактична кількість зниклих може бути більшою, оскільки статистика не враховує людей, про зникнення яких ніхто не подавав інформацію. Наприклад, у зниклої людини не було родичів, які б заявили про зникнення, або людина чи її близькі перебували в окупації, де немає доступу до українських державних реєстрів.

Олена Белячкова зазначила, що до реєстру зниклих безвісти за особливих обставин внесено дані не лише зниклі військовослужбовців, а й цивільних - як дорослих, так і дітей. Також реєстр містить дані про тіла, які ще не ідентифікували і щодо яких проводять ДНК-дослідження.