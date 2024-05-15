Військові та цивільні: в Україні зниклими за особливих обставин вважають майже 38 тис. людей
До Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, внесено дані близько 38 тис. українців
Про це повідомила координаторка Груп родин військовополонених громадської організації "Медійна ініціатива за права людини" (МІПЛ) Олена Белячкова на пресконференції в українській місії при ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ
"На сьогодні кількість зниклих безвісти становить офіційно майже 38 тис. осіб - це та цифра, яка внесене до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, згідно із заявами, які подали рідні зниклих безвісти", - сказала Белячкова.
Водночас координаторка МІПЛ наголосила, що фактична кількість зниклих може бути більшою, оскільки статистика не враховує людей, про зникнення яких ніхто не подавав інформацію. Наприклад, у зниклої людини не було родичів, які б заявили про зникнення, або людина чи її близькі перебували в окупації, де немає доступу до українських державних реєстрів.
Олена Белячкова зазначила, що до реєстру зниклих безвісти за особливих обставин внесено дані не лише зниклі військовослужбовців, а й цивільних - як дорослих, так і дітей. Також реєстр містить дані про тіла, які ще не ідентифікували і щодо яких проводять ДНК-дослідження.
- Раніше повідомлялося, що близько третини обміняних за час масштабної війни українських військовополонених вважалися зниклими безвісти.
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