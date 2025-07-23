Влада пішла на дії щодо НАБУ і САП свідомо, бо розуміла, що принаймні зброю поставляти Україні будуть, - політолог Бобиренко
Україні тепер будуть менше допомагати через обмеження незалежності НАБУ і САП, але у владі свідомо пішли на це, розуміючи, що принаймні зброю поставляти будуть
Таку думку висловив політолог, експерт "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко в етері Еспресо.
"Я думаю, всі зрозуміли меседж Зеленського правильно, що вчорашні події - це фактично така собі точка неповернення для влади. Вони чітко дали зрозуміти усім нам, що вони йдуть на узурпацію. І що владу ніхто народу повертати не буде. Якщо дехто з союзників цього не розуміє, треба їм пояснювати", - сказав він.
На його думку, ми тепер в новій реальності - "це коли нація воює, а частина влади підіграє ворогу".
"Виходить у нас такий цікавий парадокс. Ми воюємо за основні цінності. Те, що під цінностями розуміється цивілізованими країнами - Європа і їх заокеанське продовження, Сполучені Штати, Канада, Австралія, і східні демократії, Південна Корея, Японія. Які цінності там, що у нас є повага до приватної власності, свобода совісті, свобода ЗМІ, повага до якоїсь гідності людської", - сказав політолог.
Він наголосив, що найголовніше, що в цих країнах влада комунікує з суспільством, а не намагається зманіпулювати цим суспільством.
"Хто не зрозумів, крім дурних, що це удар по демократії. Якщо якійсь частині наївних в державі Україна ще там можна щось навіювати, але ж ви меседж хотіли передати наївним в державі, а оце ж парадокс 21 сторіччя, що ви хочете закинути меседж одній цільовій групі, а чують усі. Всі союзники побачили, що король голий, що демократії нема, що Зеленський не сповідує ці принципи, ці цінності", - зазначив Бобиренко.
На його думку, ми можемо вийти з війни авторитарною країною.
"Дійсно нам тепер будуть менше допомагати, але вони свідомо пішли на це, розуміючи, що принаймні зброю поставляти нам будуть. Тут же ж вони послали меседж і Путіну. Тому що в його уяві він перемагає. Чому? В чому Путін правий з того, що він думає про Україну? Що в Україні негаразди з мобілізацією. Це перше. І що значить у них демографічний потенціал більший і вони можуть тупо задавить нас. А друге, вони вважають, що в Україні тотальна корупція і це Путін вважає надзвичайним своїм плюсом", - підсумував політолог.
- 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.
- Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.
- Зеленський готує президентський законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку й міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій.
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