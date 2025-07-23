Влада пішла на дії щодо НАБУ і САП свідомо, бо розуміла, що принаймні зброю поставляти Україні будуть, - політолог Бобиренко

Таку думку висловив політолог, експерт "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко в етері Еспресо.

"Я думаю, всі зрозуміли меседж Зеленського правильно, що вчорашні події - це фактично така собі точка неповернення для влади. Вони чітко дали зрозуміти усім нам, що вони йдуть на узурпацію. І що владу ніхто народу повертати не буде. Якщо дехто з союзників цього не розуміє, треба їм пояснювати", - сказав він.

На його думку, ми тепер в новій реальності - "це коли нація воює, а частина влади підіграє ворогу".

"Виходить у нас такий цікавий парадокс. Ми воюємо за основні цінності. Те, що під цінностями розуміється цивілізованими країнами - Європа і їх заокеанське продовження, Сполучені Штати, Канада, Австралія, і східні демократії, Південна Корея, Японія. Які цінності там, що у нас є повага до приватної власності, свобода совісті, свобода ЗМІ, повага до якоїсь гідності людської", - сказав політолог.

Він наголосив, що найголовніше, що в цих країнах влада комунікує з суспільством, а не намагається зманіпулювати цим суспільством.

"Хто не зрозумів, крім дурних, що це удар по демократії. Якщо якійсь частині наївних в державі Україна ще там можна щось навіювати, але ж ви меседж хотіли передати наївним в державі, а оце ж парадокс 21 сторіччя, що ви хочете закинути меседж одній цільовій групі, а чують усі. Всі союзники побачили, що король голий, що демократії нема, що Зеленський не сповідує ці принципи, ці цінності", - зазначив Бобиренко.

На його думку, ми можемо вийти з війни авторитарною країною.

"Дійсно нам тепер будуть менше допомагати, але вони свідомо пішли на це, розуміючи, що принаймні зброю поставляти нам будуть. Тут же ж вони послали меседж і Путіну. Тому що в його уяві він перемагає. Чому? В чому Путін правий з того, що він думає про Україну? Що в Україні негаразди з мобілізацією. Це перше. І що значить у них демографічний потенціал більший і вони можуть тупо задавить нас. А друге, вони вважають, що в Україні тотальна корупція і це Путін вважає надзвичайним своїм плюсом", - підсумував політолог.