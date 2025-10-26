Взимку температура в квартирах буде +5, +10, ворог сподівається "зламати" нас щоб були підтримані його вимоги, - Сергій Флеш

Про це він написав у telegram-каналі.

"Що нас чекає взимку (на даний момент). Повторюся ще раз - на даний момент, тому що ситуація змінюється щодня. Росіяни атакують, влада лагодить, росіяни знову атакують. Температура в квартирах буде +5 +10 (залежно від погоди). Спроби обігріватися електрикою призведуть до перевантаження мереж і графіків відключення (кожні кілька годин)", - зазначив Бескрестнов.

За його словами росіянам "байдуже", чи будуть українці мерзнути й сидіти в темряві. Мета ворога - "зламати" населення столиці, щоб почався хаос, і люди змусили владу прийняти умови РФ.

Голова Центру радіотехнологій наголосив, що голоду не слід очікувати, паливо буде, вода, ймовірно, також, а влада міста зробить усе, щоб лікарні, дитячі садки та критична інфраструктура працювали. Також працюватимуть пункти обігріву, мобільний зв’язок і інтернет.

Читайте також: Росія не зможе влаштувати повний блекаут в Україні, - Портников

Він порадив купувати генератори та подовжувачі разом із сусідами або самостійно й мати невеликий запас палива, а також розглянути варіанти виїзду на зиму за місто. Також можна звернути увагу на автономні дизельні обігрівачі, пам’ятаючи про необхідність виводу вихлопу на вулицю.

"Звичайно, ми вистоїмо, але буде важко. Я написав би для вас набагато більше з різних напрямків інфраструктури, але не можу, тому що противник теж мене читає", - додав він.