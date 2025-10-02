Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство "Я би дуже хотіла, щоб всі мами повернулися до своїх дітей", - звільнена з російського полону Світлана Головань

"Я би дуже хотіла, щоб всі мами повернулися до своїх дітей", - звільнена з російського полону Світлана Головань

Катерина Ганжа
2 жовтня, 2025 четвер
13:02
Суспільство

Звільнена з російського полону Світлана Головань поділилася, що найбільше хоче, аби матері могли повернутися до своїх дітей. Вона також розповіла про важкі умови утримання полонених

Зміст

Про це вона сказала під час пресбрифінгу, присвяченого порушенням прав політвʼязнів у Офісі Кримськотатрської платформи, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко. 

"Дійсно, там дуже важко. Я пройшла з підвалу до зони Сніжного. Там немає ніякої допомоги, гігієни. Були такі випадки, що питна вода це був літр на добу", - пригадала жінка. 

Вона наголосила, що особливо важко у російській неволі тим жінкам, які мають дітей, але не мають змоги із ними поспілкуватися. 

"Я розумію тих жінок, які не бачать, не чують свою дитину. Для мене це було дуже важке випробування – як мої діти почувають себе? Як вони нагодовані? Як у них зі здоров’ям? І тому я би дуже хотіла, щоб всі мами повернулися до своїх дітей. Дуже в цьому напрямку потрібна допомога. Тому що кожна дитина має бути з мамою. Я зараз дуже щаслива, що я зі своїми доньками. Багато часу пройшло, шість років, але ми зараз разом і це дуже велике щастя", - зазначила жінка.

Що відомо про Світлану Головань

За інформацією Суспільного, Світлана пробула у російському полоні шість років. Вона разом з дітьми проживала на тимчасово окупованій території. У 2019 році росіяни захопили її, як цивільну, у полон. Перші півтора року про її долю нічого не було відомо.

Згодом окупанти сфальсифікували про жінку справу та засудили її до 10 років ув'язнення.

Світлану звільнили під час обміну 14 серпня 2025 року.

  • Раніше представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що затримки у обмінах полоненими між Україною та РФ відбуваються з вини країни-агресора. 
