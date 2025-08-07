З тимчасово окупованого Криму вдалося повернути багатодітну родину – маму та п’ятьох дітей

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Повернути родину вдалося в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

"В окупації жінка стикалася з тиском та погрозами з боку окупаційної влади, зокрема російська поліція погрожувала їй та дітям кримінальним переслідуванням за знайдені в телефоні жінки підписки на українські новинні канали. Розуміючи, що залишатися надалі було небезпечно, родина вирушила у довгий і складний маршрут через кілька країн, щоб повернутися додому", - розповів Єрмак.

За його словами, зараз родина вже перебуває у Києві та забезпечена всім необхідним для інтеграції — від роботи з психологами до влаштування дітей у школи та садок.