З тимчасово окупованого Криму вдалося повернути багатодітну родину – маму та п’ятьох дітей
На підконтрольну українському уряду територію із тимчасово окупованого Криму вдалося повернути багатодітну родину – маму та п’ятьох дітей
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Повернути родину вдалося в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.
"В окупації жінка стикалася з тиском та погрозами з боку окупаційної влади, зокрема російська поліція погрожувала їй та дітям кримінальним переслідуванням за знайдені в телефоні жінки підписки на українські новинні канали. Розуміючи, що залишатися надалі було небезпечно, родина вирушила у довгий і складний маршрут через кілька країн, щоб повернутися додому", - розповів Єрмак.
За його словами, зараз родина вже перебуває у Києві та забезпечена всім необхідним для інтеграції — від роботи з психологами до влаштування дітей у школи та садок.
- Раніше на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 13-річну дівчинку, яка жила в окупації з перших місяців повномасштабного вторгнення.
