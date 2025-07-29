"Законопроєкт Зеленського неідеальний, але його треба підтримати": Центр прав людини ZMINA про повернення незалежності НАБУ і САП

Про це заявила адвокаційна директорка Центру прав людини ZMINA Альона Луньова в ефірі Еспресо.

"Станом на зараз зареєстровано сім законопроєктів. Один був депутатський, перший, 48 депутатами підписаний, є до нього альтернативний, є президентський законопроєкт і чотири альтернативних зареєстровані, в тому числі Олексієм Гончаренком, Юлією Тимошенко і іншими народними депутатами. Ми сподіваємося і, власне, закликаємо Верховну Раду проголосувати і підтримати за основу і в цілому законопроєкт, який був зареєстрований президентом, тому що об'єктивно ефективно і за досвідом цього парламенту, президентські законопроєкти більш прохідні, він був зареєстрований як невідкладний", - сказала вона.

Луньова висловила сподівання, що завтра (30 липня) буде засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

"І ми сподіваємось, що Комітет рекомендує, ми так хочемо і дуже закликаємо народних депутатів проголосувати і підтримати, рекомендує президентський законопроєкт до голосування. Сказати, що він прямо ідеальний і складно, тому що з одного боку дійсно він відкочує ті зміни, які стосувалися антикорупційної інфраструктури з єдиною умовою, що будуть проходити працівники САП, НАБУ, ДБР і інших правоохоронних структур періодично поліграф, що вони насправді вже роблять", - заявила експертка.

Вона додала, що блок, який не відкочується і залишається, це питання повноважень Генерального прокурора України.

"Зокрема, мова йде про розширення його повноважень: мати змогу контролювати провадження буквально у всіх прокуратурах, крім Спеціальної антикорупційної прокуратури, тобто це суттєво підважує автономність і незалежність прокурорів всередині проваджень. І друге, що важливе, що дозволяє в Генеральну прокуратуру набирати людей поза межами конкурсів, які були раніше люстровані, наприклад", - наголосила Луньова.

Експертка зауважила, що є ризик, що в Офіс Генерального прокурора потраплять ті прокурори, які не пройшли перевірку раніше і тепер вони матимуть змогу потрапити туди без додаткових конкурсних відборів.

"Крім того, залишається норма про те, що прокурори можуть бути звільнені, якщо структурний підрозділ, в якому вони працюють, буде, наприклад, там припинено його існування. І це такий один зі способів кадрової чистки. І це також небезпечно. І це вже Конституційний суд України минулого року сказав, що це не конституційно і цю норму скасував закону, і ось вона повертається", - додала вона.

Луньова підкреслила, що президентський законопроєкт не ідеальний і він насправді підважує загальну систему прокуратури, але водночас він найперспективніший щодо голосування.

"Ми бачили, що і НАБУ, і САП підтримали цей законопроєкт, саме як такий, який найбільш перспективний. А нам потрібно, щоб закон був проголосований за основу і в цілому, щоби не було цих можливих відтермінувань і набуття чинності і загалом розгляду законопроєкту, тому що інакше нам доведеться ще пару тижнів, а може більше, бути з чинним законом, який скасовує незалежність НАБУ і САП", - підсумувала експертка.