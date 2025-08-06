"Запит від військових був за зміну якості тканини, а не малюнку": волонтерка Ярова про заміну "пікселя" на multicam в ЗСУ

Про це в етері Еспресо розповіла громадська діячка, ексрадниця першого заступника Міністра оборони України Дана Ярова.

"Вчора у мене була комунікація з Генеральним штабом і там мені пояснили, що малось на увазі. Мали на увазі в Генштабі, що узаконять носіння multicam у полях. Це в принципі правильна історія, бо в нас дуже багато заходило форми multicam по матеріально-технічній допомозі. Також багато військових навчались за кордоном і там отримали таку ж форму. Військовослужбовці теж купують багато спорядження саме в multicam, оскільки там значно вища якість тканини. Вона підштовхує вологу, піт, ця тканина добре пропускає повітря й значно ліпша ніж та, яку використовують в українській армії", - розповіла Ярова.

Волонтерка наголосила, що в першу чергу потрібно змінити якість матеріалів, які використовуються для виготовлення статутної форми для ЗСУ.

"У Генштабі хотіли узаконити носіння multicam у полях, щоб не було випадків, щоб на позиціях військовослужбовців вимагали переодягнутись у статутну форму. Це правильна історія, втім, Міноборони не змогли правильно прокомунікувати щодо цього. Найголовніше, що ще з травня працювала фокус-група з чинних військовослужбовців, які говорили чим вони користуються з того, що їм видають і чим не користуються. Так от, запит від військових був саме на заміну тканини по типу multicam. Саме по якості, а не по малюнку. І от така заміна понять Центрального управління розвитку матеріального забезпечення має неприємний осад. Адже, змінити малюнок не означає змінити якість тканини", - додала вона.